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İZMİR

Yakınları haber alamadı: Evinde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan Cengiz Gülşan (46) evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmaya Gülşan'ın, ölüm nedeni otopsi ile kesinleşecek.

Haber Merkezi DHA
Yakınları haber alamadı: Evinde ölü bulundu
Adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç adamın cansız bedenini buldu.

İzmir'in Konak ilçesi Akarca Mahallesi 1045 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Cengiz Gülşan'dan haber alamayan yakınları, bugün saat 12.30 sıralarında polise haber verdi. Adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri eve Gülşan'ı hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de Gülşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede Gülşan'ın vücudunda herhangi bir darp bulgusuna ya da kesici, delici alet izine rastlanmadı. Alkol bağımlısı olduğu ve zaman zaman tedavi edildiği iddia edilen Gülşan'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gülşan'ın, ölüm nedeni otopsi ile kesinleşecek.

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Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu
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Ümit Mahallesi, İzmir- İstanbul Otoyolu viyadüğü altında, öğle saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, yapılan incelemede, başına darbe alan ve öldüğü belirlenen kişinin evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Özgür olduğunu tespit etti.
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Özgür'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Kurumu'na kaldırıldı.
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Hüseyin Özgür'ün gece saatlerinde çalıştığı fırına gitmek üzere evden çıktığı, ailesi bir daha da haber alamayınca polise başvurduğu bildirildi.
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Özgür'ün ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber alınamayan fırıncı viyadük altında ölü bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde dün gece çalıştığı fırına gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hüseyin Özgür (46), viyadük altında ölü bulundu. Özgür'ün, başına aldığı darbeyle yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.


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