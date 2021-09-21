Gündem Yakıt pompasını çıkarıp akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti İki saat sonunda etkisiz hale getirildi
ANTALYA

Yakıt pompasını çıkarıp akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti: İki saat sonunda etkisiz hale getirildi

Antalya'da Murat P. (30), elinde bıçakla geldiği akaryakıt istasyonunda akaryakıt tabancasını yerinden çıkartıp, istasyonu patlatmakla tehdit etti. Görevliler önlem amacıyla tabancadaki yakıtı kapatırken, polis Murat P.'yi 2 saatin sonunda zor kullanarak etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi DHA
Yakıt pompasını çıkarıp akaryakıt istasyonunu patlatmakla tehdit etti: İki saat sonunda etkisiz hale getirildi
Polisler, Murat P.'yi 2 saatin sonunda zor kullanarak etkisiz hale getirdi.

Antalya'da elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna gelen Murat P., pompa görevlisini uzaklaştırdıktan sonra akaryakıt tabancasını yerinden çıkardı. Ayağı ile tabancaya basan Murat P., görevlilerden uzaklaşmasını istedi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
'BURAYI PATLATIRIM' TEHDİDİ
Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Sait Tarı'nın ikna etmeye çalıştığı Murat P., "Burayı patlatırım, bana Erdal'ı getirin" diye tehdit etti. Murat P., kendisini ikna etmek üzere gelen ailesinin de olay yerinden gitmesini istedi. Arkasından gelenleri görmek için istasyon görevlilerinden ayna isteyen Murat P., bir anlık dalgınlığından yararlanan polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

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