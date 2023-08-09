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Yaklaşık iki ay aranın ardından MGK'da kritik zirve: Masada dört önemli başlık var

Milli Güvenlik Kurulu iki ay aranın ardından bugün yeniden toplandı. Masada dört önemli başlığın yer alacağı toplantıda Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılıyor.

15:41 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Güvenlik Kurulu

Milli Güvenlik Kurulu

Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK yeniden toplandı.


Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.


Terörle mücadelede son durum

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.


Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.


Karadeniz Tahıl Koridoru

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.


Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.


İki komutan son kez katılacak

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.


İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.



#Milli Güvenlik Kurulu
#MGK
#Yüksek Askeri Şura'
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