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İSTANBUL

Vali Yerlikaya: Vekalet ettiğim dönemde belediye kesinlikle borçlanmadı!

Yalan ve iftira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet ettiği dönemde belediyenin kesinlikle borçlanmadığını ifade eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

Şahsıyla ilgili yayınlanan haberleri yalan ve iftira olarak niteleyen Yerlikaya, “Şahsımı hedef alan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hak ediş ödemeleri vb.)” açıklamasında bulundu.

Sözcü gazetesinin manşetten verdiği haber yalan çıktı.

HUKUKSAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Gerekli hukuksal yollara başvuracağını dile getiren Yerlikaya şunları kaydetti:

“İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB Plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB’nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır.”

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