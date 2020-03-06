Yalancı taksicinin oyununu polis bozdu: Bahiste kaybetti 'gasp edildim' dedi

Sultangazi ilçesinde 32 yaşındaki Yalçın G isimli taksici, Cebeci mahallesi Cebeci Köyü Yolu üzerindeki bir TIR garajının arka tarafında gasp edildiğini söyleyerek polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplere ifade veren sürücü, Beyoğlu Dolapdere'den 2 kişiyi aldığını ve Gazi ma gitmek için yola çıktıklarını ardından da kendisini darp ettiklerini ve maket bıçağıyla tehdit ederek 600 lirasını gasp ettikten sonra kaçtıklarını anlattı.

Taksicinin yalanını polis ortaya çıkardı.

GPRS kayıtlarında belirlendi

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, Yalçın G.'nin kullandığı taksinin GPRS kayıtlarını kontrol ettiklerinde taksinin sürücünün bahsettiği yollarından geçmediğini belirledi. Yolcu aldığı noktalardaki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, Yalçın G.'nin müşteri aldığını iddia ettiği yerden hiç kimseyi almadığı tespit etti.

DHA Şoförün, gasp edildiği güzergaha gitmediği belirlendi.

İkinci kez emniyete çağrılarak yeniden ifadesi alınan sürücüye görüntüler izletilince her şeyi itiraf etti. Parasını bahis oynayarak kaybettiğini söyledi. Yalan ihbardan dolayı 'suç uydurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Yalçın G, serbest bırakıldı.