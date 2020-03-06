Gündem Yalancı taksicinin oyununu polis bozdu Bahiste kaybetti gasp edildim dedi
3. SAYFA

Yalancı taksicinin oyununu polis bozdu: Bahiste kaybetti 'gasp edildim' dedi

İstanbul'da Yalçın G. isimli taksici, bahis oynayıp parasını kaybedince, polise 'gasp edildim' ihbarında bulundu. Ancak şoförün çelişkili ifadelerinden şüphelenen ekipler, yapılan incelemeler sonucu Yalçın G'nin yalan beyanda bulunduğunu belirledi. 600 lirasını bahiste kaybettiği belirlenen taksiciye, 'suç uydurma' suçundan ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Taksicinin yalan ihbar yaptığı kamera görüntülerinden tespit edildi.
Taksicinin yalan ihbar yaptığı kamera görüntülerinden tespit edildi.

Sultangazi ilçesinde 32 yaşındaki Yalçın G isimli taksici, Cebeci mahallesi Cebeci Köyü Yolu üzerindeki bir TIR garajının arka tarafında gasp edildiğini söyleyerek polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekiplere ifade veren sürücü, Beyoğlu Dolapdere'den 2 kişiyi aldığını ve Gazi ma gitmek için yola çıktıklarını ardından da kendisini darp ettiklerini ve maket bıçağıyla tehdit ederek 600 lirasını gasp ettikten sonra kaçtıklarını anlattı.

Taksicinin yalanını polis ortaya çıkardı.

GPRS kayıtlarında belirlendi

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, Yalçın G.'nin kullandığı taksinin GPRS kayıtlarını kontrol ettiklerinde taksinin sürücünün bahsettiği yollarından geçmediğini belirledi. Yolcu aldığı noktalardaki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, Yalçın G.'nin müşteri aldığını iddia ettiği yerden hiç kimseyi almadığı tespit etti.

DHA
Şoförün, gasp edildiği güzergaha gitmediği belirlendi.

İkinci kez emniyete çağrılarak yeniden ifadesi alınan sürücüye görüntüler izletilince her şeyi itiraf etti. Parasını bahis oynayarak kaybettiğini söyledi. Yalan ihbardan dolayı 'suç uydurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Yalçın G, serbest bırakıldı.

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

Fenerbahçe ayağa kalkamıyor

​Sarı lacivertliler ligde 6 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
Meydana gelin!

Meydana gelin!

​Trabzonspor'dan MHK'ya sert tepki.
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Nefes alamayan bebekler, annelerin çığlıkları...
İtalya'da <br>korkutan rakam

İtalya'da
korkutan rakam

​Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseliyor.
Bal gibi gol <br>güme gitti

Bal gibi gol
güme gitti

​Eski FIFA hakemi Trabzonspor'un iptal edilen golünü yorumladı.
Gençlerden <br>yoğun ilgi

Gençlerden
yoğun ilgi

Kitap fuarlarından çekilen Ketebe'den Ankara'da dev buluşma.
400 bin uçak <br>64 milyon yolcu

400 bin uçak
64 milyon yolcu

Havalimanına karşı çıkanları kahredecek haber!
Karantina altındaki otel çöktü

Karantina altındaki otel çöktü

En az 70 koronavirüs hastası enkaz altında, Çin alarmda.
O an...

O an...

​Yunanistan insanlık suçu işliyor.
Trabzonspor<br>Antep'te yara aldı

Trabzonspor
Antep'te yara aldı

Bordo-mavililer deplasmandan 1 puanla döndü.
Mahkemenin seyri değişebilir

Mahkemenin seyri değişebilir

​Tüm zamanların en detaylı soruşturmasında önemli detaylar çıktı.
CHP ve HDP <br>PYD ile masaya oturdu

CHP ve HDP
PYD ile masaya oturdu

​Devlet sırlarının konuşulduğu kapalı oturumdan üç gün sonra...
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

​Ambulansla çarpışan araç arkası havada asılı kaldı.
Yunan askerine şok

Yunan askerine şok

​Türkiye'nin hamlesinden sonra geri çekildiler.
Bakan ne dediyse ikna edemedi

Bakan ne dediyse ikna edemedi

​Şehit babası: "Ayakkabılarım çamurlu araba perişan olur..."
'Arabalar kanatlanmış'

'Arabalar kanatlanmış'

İkinci el otomobilde fiyatlar durmuyor.
Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.