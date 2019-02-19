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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Asiad Ankara sevdalıları gecesine katıldı

Yalçın Topçu Asiad Ankara sevdalıları gecesine katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD)’nin düzenlediği Ankara Sevdalıları Buluşması’na katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

Programa Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, ASİAD yönetimi ve dernek üyesi çok sayıda iş adamı katıldı.

Program çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve programa dair değerlendirmelerde bulunan Topçu şunları söyledi:

“SANDIKLARIN MUZAFFERİNİN CUMHUR İTTİFAKI OLACAĞI ÇOK NET ANLAŞILIYOR”

“Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Özhaseki Bey’i Ankara ekonomisinin ve istihdamının lokomotifi olan ASİAD ve ATO’nun değerli başkanları, yönetimleri ve kıymetli üyeleri iş adamlarımızla birlikte dinledik.Mehmet Özhaseki Bey’in konuşmasında tecrübeyi, vizyonu, kararlılığı ve Ankara için öngördüğü projeleri gördük. Bununla birlikte Cumhur İttifakı etrafında birleşen vatandaşlarımızın ve bizim jenerasyon Yusufiyeli Ülküdaşlarımızın büyükşehir belediye başkanı adayı Özhaseki başkana desteğini de gördük. Ankaralı her kesimden insanıyla Cumhur İttifakı’nın adayını destekliyor. 31 Mart akşamı sandıkların muzafferinin Cumhur İttifakı olacağı çok net anlaşılıyor.”

“BAŞKENTİMİZİN MARKA DEĞERİNİN DAHA DA YÜKSELECEĞİ KANAATİNE VARDIK”

“Sanıyorum buradaki herkes şahit olmuştur; hepimiz onu dinlerken Cumhur İttifakı’nın adayı Özhaseki Başkanı ile başkentimizin marka değerinin daha da yükseleceği kanaatine vardık. Başkentte yaşayan insanların refah seviyesiyle birlikte aşı da işi de artacak. Ankara’nın küresel marka olan başkentler arasında sıralaması yükselecek. “

“ANKARA COĞRAFYADAKİ YERİNİN ÇOK ÖTESİNDE BİR BAŞKENT”

“Buradaki programdan önce Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğinde Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’la bir araya geldik. Türkiye'de okuyan 20 bin Azerbaycanlı öğrenci evladımız var. Azerbaycan’da da Türkiye’den 4 bin öğrenci bulunuyor. Azerbaycan ve Türkiye en zor zamanlarda birbirinin yanında çıkarsızca yer almış iki devlet bir millettir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, iki ülke liderlerinin öz kardeşlik muhabbetleri vesilesi ile her zaman daha da artarak gelişmektedir. Kendisine medeniyet coğrafyamızın da başkenti olan Ankara’ya hoş geldin dedik. Çünkü Ankara, gönül coğrafyamızda, adının ve coğrafyadaki yerinin çok ötesinde değer ifade eden bir başkent.”

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