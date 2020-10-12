Yalçın Topçu: Azerbaycan devlet-millet tek yürek ‘ya Karabağ, ya ölüm’ diyor

Alanda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu sözlerine; “Kabri Şuşa’da bulunan Molla Penah Vagıf’a, Çıdır Ovasında üç renkli Azerbaycan bayrağının gölgesine hasret Har-ı Bülbül’e, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak, sivil halka yapılan terör saldırılarını durdurmak için savaşan Azerbaycan’ın yiğit askerlerine ve milletine Türkiye’nin, başkenti Ankara’dan ikiz kardeş Can Azerbaycan’a selam olsun” diye başlayan Topçu, Ermenistan’ın mütecaviz hükümetinin PKK-YPG gibi terör örgütleri ile birlikte hep yaptığı gibi Azerbaycan topraklarına saldırıp, sivil halka karşı uluslararası hukuku çiğneyip savaş suçu işlediğini belirtti.

“Barış, Ermenistan’ı maşa gibi kullanan ülkelerin işine gelmiyor”

Konuşmasına Ermenistan hükümetlerinin maşa olarak kullanıldığını belirterek devam eden Topçu, “Ermenistan hükümetlerinin zihniyetleri Taşnak’tır, Hınçak’tır, Nemesis’tir. Ermenistan’da bölge ile barışacak, dünya barışını sağlayacak bir iktidara ne diaspora, ne de Ermenistan’ı maşa gibi kullanan ülkelerin işine gelmiyor. Onun için gelen her iktidar onların istediklerini yapıyor. Ateşkesi de bozarak adeta soykırım yapar gibi sivil yerleri vuruyor. AGİT denilen kuruluş ne yapıyor, ateşkesi canhıraş sağlayan Rusya ne yapıyor? Kafkaslar’da huzur ve barış gelmezse, Karabağ’daki hak ve hukuk Azerbaycan’a iade edilmezse, Rusya ne kadar güçlü olursa olsun Moskova da bundan zarar görür. Bölgenin barışa kavuşmasının tek bir şartı var, BM Genel Kurulu’nun ortaya koyduğu şart. ‘Ermenistan burada işgalcidir, kayıtsız şartsız çekilmesi gerekir’ demiş. Bu karar yerine getirilmiyor. Bu karar bir an evvel uygulanmalı, bölgeye barış gelince bundan Moskova da, Berlin de, Paris de istifade eder” dedi.

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OYNAT 00:29 Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, 'Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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“Azerbaycan’ın dediği oldu, it itliğini yaptı. İhlal ettiler”

Azerbaycan'ın sahada gösterdiği başarıyı diplomaside de gösterdiğini belirten Topçu, “Birileri ‘ateşkes niye kabul edildi’ diye düşünebilir. Neticede adam kapı kapı dolaştı, ‘ölülerimiz var’ dedi, insani olarak meselelere bakan Azerbaycan yönetimi ‘olur’ dedi. Ama ne yazık ki, Azerbaycan’ın dediği oldu, it itliğini yaptı. İhlal ettiler” dedi.

FOTOĞRAF 7 Savunma Bakanlığı dün, Ermenistan’dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan 9K72 ‘Elbrus’ harekat-taktik füze kompleksinin balistik hedefinin Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, düşürülen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı. Azerbaycan havada imha edilen Ermenistan füzesinin kalıntılarını paylaştı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı. BiP'te paylaş

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“Özür dileyip hemen çekilmeli”

Topçu, Ermenistan yönetimi zerre izana sahip ise, bu ateşkesi bölge ile dünya barışına katkı ve halkının yararına değerlendirir. İşgalci olduğu Azerbaycan’ın Karabağ topraklarından, BM Genel Kurulu kararına uyup hemen çekilir. Şimdiye kadar işlediği savaş suçları ve çiğnediği uluslararası hukuk için Azerbaycan’a tazminat ödeyip Azerbaycan’dan ve BM genel kurulundan özür diler.” dedi.

“Ermenistan dahil bölge ve bütün dünya kazanır”

Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin tüm dünyanın yararına olacağını beliren Topçu, “Mütecaviz Ermenistan yönetimlerine yıllardır destek olarak, bölge ve dünya barışı için habis bir ur haline gelmesini sağlayanlar bilmeli ki! Hak, hukuk ve adalet gecikmeli olsa da tecelli ederse, Ermenistan dahil bölge ve bütün dünya kazanır.

Aksi durum veya kurnaz taktik hamleler ise Ermenistan yönetimi ve destekçileri için “evdeki bulgurdan” olmalarına neden olabilir” dedi. Topçu son olarak, “Azerbaycan; devlet-millet tek yürek ‘ya Karabağ, ya ölüm.’ diyor ve kendi göbeğini kendi kesmekte de kesin kararlı. Allah, Şanlı Vatan Can Azerbaycan’ı ve kahraman evlatlarını korusun ve yüceltsin. Şehidlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi

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