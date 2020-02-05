Yalçın Topçu Kafkas Kartalı Şeyh Şamili anma programına katıldı

YDD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili ve YDD Genel Başkanı Metin Gündoğdu, YDD üyeleri, Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenciler, basın mensupları ve davetliler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Şeyh Şamil’in hayatını konu alan belgesel film gösterimiyle devam etti.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YDD onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Şeyh Şamil, Türk-İslam dünyasının büyük evladı, atamızdır. O, Kafkasya’nın gerçek sahibi olan kadim halkların, Çarlık Rus emperyalizmine karşı verdiği şanlı, soylu ve kutsal mücadelenin lideri ve kahraman savaşçısıdır” dedi.

Şeyh Şamil’in Çarlık Rusya’ya karşı verdiği mücadelesini anlatan Topçu, şu ifadelere yer verdi: “Rusların, Türk topraklarına ailesi ile gitmesine izin verileceği sözü gereği teslim olan, Rus halkının bile büyük hayranlığını kazanmış Atamız Şamil’e verilen bu söz tutulmamış, Kaluga’daki esareti 10 yıl kadar sürmüştür. 10 yıl sonra Kaluga’dan Kiev’e nakledilen Şeyh Şamil, görüştüğü Çar II. Aleksandr’dan, Hac’ca gitmek istediğini ve kendisine daha evvel verilen sözün tutulmasını Türk topraklarına gönderilmesini ister. Rus Çarı, tedbir olarak oğulları Gazi Muhammed ile Muhammed Şafi’yi rehin bırakması ve Hacc’ı ifa ettikten sonra derhal Rusya’ya dönmesi şartıyla bu isteğini kabul eder. İstanbul’da Sultan Abdülaziz Han tarafından sarayın kapısında büyük bir hürmetle karşılamış, “Babam kabrinden kalksaydı ancak bu kadar sevinebilirdim” diyerek büyük bir hürmet ve rağbetle sarayda misafir edilmiştir. Medine’de vefat eden büyük dava adamı İman ve amelin vücut bulmuş hali atamız Şamil’in kabri, hep kavuşmak buluşmak istediği Peygamberimizin manevi huzurlarında, Medine-i Münevvere’de Peygamberimiz (s.a.v.)’in sevgili kızı Hz. Fatımatüzzehra, torunu Hz. Hasan ile bazı eşlerinin defnedildiği Cennetül Baki kabristanındadır”

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Topçu, Şeyh Şamil’in; “Allah büyüktür. Yardımını vatanı ve kendi uğrunda savaş edenlerden esirgemez” şeklindeki veciz sözünü hatırlatarak, “atamız cennet mekan Şeyh Şamil’i minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Rabbim ona ve bütün şehitlerimize cennetini ve cemalini nasip eylesin” dedi.

“ABD-AB ülkeleri özellikle de Rusya Astana ve Soçi’de varılan mutabakatların gereğini yerine getirmelidir”

Esed rejiminin dün Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik saldırısı hakkında konuşan Topçu, TSK’nın dünyanın ve bölgenin barışı için bedel ödediğini belirterek, bölgede bulunan ülkeleri de uyardı. Topçu, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz (TSK) şehitler ve gaziler verme pahasına bölgenin ve dünyanın güvenliği, barışı ve huzuru için bedel ödüyor. Bölgede bulunan ABD-AB ülkeleri özellikle de Rusya Astana ve Soçi’de varılan mutabakatların gereğini yerine getirmelidir. Esed rejiminin milyonlarca insanı mülteci olmaya zorlayan saldırılarına engel olmalıdırlar. Bu saldırıda, üç sivil, beş asker sekiz şehidimiz var. TSK’miz meşru müdafaa hakkımızın gereğini kararlı ve en sert şekilde yerine getiriyor. Milletimizin başı sağ olsun. Cenabı Hakk’tan ailelerine sabr-ı cemil, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Türk askerinin Suriye’de neden var olduğunu anlatan Topçu, “ Uluslararası hukukun meşruiyeti ve Rusya ile olan anlaşmalar çerçevesinde, sınırlarımızın, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, aynı zamanda Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, Esed rejimi tarafından katliama tabi tutulan Suriyeli kardeşlerimizin can, mal ve namus güvenliklerini sağlamak için Suriye’deyiz. Türkiye varlığı ile oradaki sivil insanların hayatlarını idame ettirecek ihtiyaçlar ile ilgili desteği sağlarken, başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinin milyonlarca mülteci akını ile karşı karşıya kalmasına da yıllardır engel oluyor” dedi.