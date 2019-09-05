Yalçın Topçu: Kürt kadını bunu bütün dünyaya haykırdı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu değerlendirmesine, Sivas Kongresi’nin yüzüncü yılını anarak başladı. Topçu Sivas Kongresi’nin, “Misak-ı Milli esaslarımızın, belirlendiği, milli birlik ve beraberliğimizin sağlandığı, Kuva-yı Milliye ruhu ile tam bağımsızlık ve milli egemenlik için karar verildiği, gücünü milletten alan liderin seçildiği, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi üyelerinin bir tamamının ruhları şad mekanları cennet olsun” dedi.

“Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni; parti ve siyaset gözetmeden Kuva-yı Milliye ruhu etrafında Cumhurbaşkanımızın yanında”

Topçu sözlerine şöyle devam etti: “Bugün etrafımızı saranların dedeleri o günde dedelerimizin etrafını sarmış idi, o gün dedelerimize dayatılan Sevr’i, atalarımız, Atatürk’ün yanında tam bağımsız güçlü Türkiye diyerek yırtıp attılar. Şimdi ise onların torunları olan bizler, Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil, Afrin, Azez, Cerablus’ta onların piyonları DAEŞ, PKK-PYD-YPG ve FETÖ’ye karşı ; Kürt, Türkmen, Arap, Alevi, Sünni parti ve siyaset gözetmeden Kuva-yı Milliye ruhu etrafında cumhurbaşkanımızın yanında tam bağımsız güçlü Türkiye için içerde ve dışarıda gereğini ölümüne yapıyor ve yapacağız” dedi.

“Kürt kadını bu feryadı ile ülkemizdeki meselenin bölücü terör meselesi olduğunu bütün dünyaya haykırıyor”

Gazetecilerin dün Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP İl binası önünde eylem yapan anne Fevziye Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt’un HDP'li yöneticilere yönelik sarf ettiği dikkat çeken, “Başlarım sizin Kürdistan davanıza” sözlerinin sorulması üzerine konuşmalarını sürdüren Topçu: “Kürt bacımız, Kalu Bela’dan bu yana kardeşliğimizin ve bin yıllık birlikteliğimizin gereğini yapmıştır. Analar, tam bağımsız güçlü bir Türkiye’de evlatlarını yedi düvelin piyonlarına kurban vermemek için canlarını ortaya koyuyor. Kürt anası bu feryadı ile ülkemizdeki meselenin birilerinin iddia ettiği gibi bir alt kimlik-üst kimlik meselesi değil, bölücü terör meselesi olduğunu bütün dünyaya haykırıyor” dedi.

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“Ana muhalefetin kaba, partizanca açıklamaları ülkemizin, milletimizin ve devletimizin düşmanlarını sevindirir”

Gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel bir televizyon kanalında Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımı üzerine “bize kim saldıracak” sözlerinin sorulması üzerine Topçu şunları söyledi: “Devlet millet el ele, istiklal ve istikbalimiz için yedi düvelin piyonlarına karşı içerde ve dışarda mücadele verdiğimiz bu günlerde, yapıcı, yol gösterici, pozitif muhalefetin ihtiyaç olduğu bu dönemde, ana muhalefetin, ülke, bölge ve dünya gerçeklerinden uzak, bilgi ve öngörüden yoksun, kaba partizanca beyanları ülkemizin milletimizin ve devletimizin düşmanlarını sevindirir.” dedi.

Siteler Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun ise, Hükümetimizin ve Bakanlığımızın esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yaptığı çalışmaların olumlu olduğuna dikkati çekerek, böyle devam ederse önümüzdeki sürecin esnaf ve sanatkarlarımız açısından daha da iyi olacağını, ekonomimizin de buna bağlı olarak olumlu etkisiyle bu sürecin üstesinden gelineceğine inandığını belirtti.

Program, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun beraberindeki heyetle birlikte Siteler esnafını ziyaretiyle son buldu. Topçu, Siteler esnafının dertlerini dinledi, esnafa hayırlı iş ve bol kazanç diledi.