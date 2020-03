Yalçın Topçu: 'Ya olacağız ya öleceğiz' diye şehitler tepesine nöbete koşan Mehmed'e selam olsun

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rol model olarak anlamak" konulu konferans verdi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü nedeniyle gerçekleşen etkinlik OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı.

“'Ya olacağız ya öleceğiz' diye şehitler tepesine nöbete koşan Mehmed'e selam olsun”

Konferansta konuşan Yalçın Topçu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ya istiklal ya ölüm' diye İstiklal Savaşı'mızın meşalesini buradan yakıyor ve ilk adımını buradan atıyor. Bu vesile şimdi de aslanlarımız Mehmetlerimiz Gabar'da, Cudi'de Tendürek'te, Kandil'de Irak'ta, Suriye'de, İdlib'de, Libya'da hem mavi sınırlarımızı hem kara sınırlarımızı kollamak için, bizim buralarda özgür, bağımsız, rahat, huzur içinde yaşamamız için şehitler tepesine nöbet koşuyor. Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 'Ya olacağız ya öleceğiz' diye şehitler tepesine nöbete koşan Mehmed'e selam olsun. Günümüzde Mehmet Akif gibi rol modellere ihtiyaç var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yedi düvele karşı 'Ya istiklal ya ölüm dedik' Samsun'dan ayağa kalkmaya başladık. Şimdi Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'la 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyoruz. Sınırlarımızın öte tarafında da içinde de yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz" dedi.

“Bazen bir mısranın üstünde günlerce düşündü”

Türk milletinin istiklalinin milli şairi Mehmet Akif Ersoy'u asla unutmayacağını ve dünya durdukça da rahmetle, minnetle ve şükranla anacağı belirten Yalçın Topçu, "İstiklal Marşını yazmaya başladığında bazen bir mısranın üzerinde günlerce düşündüğünü yemeyi, içmeyi, uykuyu unuttuğunu, Meclisteki çalışmaları sırasında bile yazacağı marş ile meşgul olduğunu biliyoruz” dedi. Topçu, şöyle devam etti: "26 Şubat 1921'de önce gazetelerde yayımlanan bu eşsiz eser, milletimiz nezdinde de çok büyük kabul görmüş, yoğun istek üzerine Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey tarafından kürsüden dört defa okunmuş ve milletvekillerinin ayakta alkışları ile 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45’te milli marşımız olarak kabul edilmiştir” dedi.

“Bu eşsiz eser büyük Türk milletinin milli mutabakat metnidir”

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı, şiirlerinin bulunduğu Safahat adlı eserine dahil etmediğine değinen Topçu, "İstiklal Marşı, büyük Türk milletinin her rengi ve her deseni için o gün de bugün de ve dünya döndükçe milletimizin 'asgari müştereği' olmuş, onu şiirlerini topladığı Safahat'ına da dahil etmemiş ve Türk milletine ait olduğunu ifade etmişlerdir. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin ruhunu geleceğe taşıyan İstiklal Marşı'mızın her bir kelimesine, cümlesine ve her bir mısrasına ve kıtasına bakıldığında görülmektedir ki bu eşsiz eser büyük Türk milletinin milli mutabakat metnidir." diye konuştu.

“O Türk milletinin olduğu kadar mazlum milletler için de rol model”

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin rol modeli olduğu kadar mazlum milletler için de rol model olduğunu dile getiren Topçu, şunları kaydetti: "İstiklal Marşı'mızın 99'uncu yıl dönümünü kutlarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen İstiklal şairi, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız ve Kur’an mütercimi, fikir adamı ve siyasetçi, güreş, yüzme, atıcılık ve atletizm alanında dereceleri olan sporcu, bir rol model olan Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Merhum Akif’in mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bu marş milletimizin inancının, gücünün, azminin ve toplumsal değerlerinin bir belgesidir. Kurtuluş mücadelesi veren milletimizin içinde bulunduğu felaketli durumun en acı aynasıdır. Fakat bir yandan da bu ölümsüz eser 'doğacaktır sana vadettiği güler hakkın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın' diyerek geleceğe ümit ve azimle bakmayı sağlayan bir iman ve güç kaynağıdır" diye konuştu.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın sonunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından fidan sertifikası verildi.