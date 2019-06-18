Yalçın Topçu’dan Kırgızistan Büyükelçiliğine ziyaret

Ziyarette konuşan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

Türk-İslam coğrafyasının birlikte ve güçlü durmasının önemine dikkat çekerek “Ahıska, Balkanlar, Ortadoğu, Doğu Türkistan, Türkiye, Kafkaslar, Kırım, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afrika; bu beşiklerden hangi birinde büyümüş olursak olalım, biz hepimiz büyük bir milletin adları ve büyüdükleri beşikleri farklı olan evlatlarıyız ve biz birbirimizin öz kardeşiyiz. Her ne şart ve zorluk başımıza gelmiş olursa olsun biz kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan’ın yedi bağımsız Türk devletinden biri olduğunun altını çizen Topçu “Kırgızistan ile Türkiye birbirinden uzun zaman önce ayrı düşmüş farklı beşiklerde büyümüş Manas atanın iki kıymetli evladıdır. Türk Keneşi ve TÜRKSOY'un üyesi olan Kırgızlar bizim öz kardeşimizdir. Türkiye Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir. İki ülke ilişkileri kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda gelişip büyüyerek devam ediyor. Manas Üniversitesi, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü ata topraklarımızda çok önemli hizmetlere vesile olmakta güzel işler yapmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ömüraliyev: Memnuniyet duydum

Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ni hep ağabey olarak gördüğünü belirten Büyükelçi Ömüraliyev “biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Dinimiz, dilimiz, örf-âdetimiz, her şeyimiz bir. Bizim ayrımız gayrımız olamaz. Türk dünyası hep kardeştir. Ziyaretleri için Yalçın ve Metin Bey’e, Yerli Düşünce Derneği’ne ülkem ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kırgızistan ve Türkiye arasında ilişkilerin artarak devam etmesini arzu ediyorum” dedi. Ayrıca Büyükelçi Ömüraliyev TİKA’nın Kırgızistan Yüksek Mahkemesi bünyesindeki Anayasa odasının tadilatını üstlenmesinden de övgüyle bahsetti.

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Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise Yerli Düşünce Derneğinin geleneksel hale getirdiği Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Türk Filmleri Haftası’nı Ağustos ayında 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kırgızistan'ın Oş şehrinde gerçekleştireceklerini hatırlattı ve Büyükelçi Ömüraliyev’e Yerli Düşünce Dergisi hediye etti.

Elçilik çıkışında bir gazetecinin Mısır’ın halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yargılandığı sırada mahkeme salonunda öldü nasıl değerlendirirsiniz sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Muhammed Mursi, Kardeş ülke Mısır’ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Vefatını teessürle öğrendik. Rabbim şehadetini kabul, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin” dedi.