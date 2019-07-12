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POLİTİKA

Yalçın Topçu’dan Srebrenitsa mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu 1995 yılında Bosna Hersek’te düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı anısına Uluslararası Alija Düşünce Derneği’nin İnegöl’de tertiplediği programa video mesaj yoluyla katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalçın Topçu
Yalçın Topçu

Mesajında Srebrentisa Soykırımı’nın 2. Dünya savaşı sonrası dünyanın gördüğü en büyük etnik kıyım olduğunun altını çizen Topçu “bilge lider, bütün Müslümanların ve insanlığın izzeti olan cennetmekân Aliya İzzetbegoviç ”savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz, ne yaparsanız yapın. Ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” demişti. Bilge liderin bu değerli öğüdünü bugün sadece Müslümanlar veya sadece Boşnaklar tutmuyor. ‘ben insanım diyen’ herkes bu alçak soykırımın her yıldönümünde dünyanın dört bir yanından ‘unutmadık, unutturmayacağız’ , ‘hepimiz Srebrenitsalı, hepimiz Boşnak, hepimiz Müslüman, hepimiz Aliya’yız’ diye haykırıyorlar. Biz de unutmadık, unutturmayacağız. Srebrenitsa soykırımının 24. yıldönümünde şehitlerimizin ailelerine ve Boşnak kardeşlerimiz nezdinde tüm İslam alemine bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.

Topçu ayrıca şunları söyledi:

“Türkiye, kardeşlerinin uğradığı zulümlerin takipçisi olma konusunda kararlıdır”

“Türkiye için öteden beri sözde soykırım masalları üretmeye çalışan ülkelerin kendi kontrollerinde gerçekleşen soykırıma karşı sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınmasını her sene ibretle izliyoruz. Soykırımın sorumlularının gerekli cezayı alması insanlık adına bir mecburiyettir, buna inanıyorum. Gelecek nesiller bu katliamda katkısı bulunan herkesi lanetle anacak, buna inanıyorum. Vicdanlarında bu kara zulmü asla insanlık affetmeyecek, buna yürekten inanıyorum. Büyük komutan, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi 'dört yıllık tahrip eden savaşın ardından Bosna, iyileştirilmesi gereken yaralarla doludur. Srebrenitsa kesinlikle bunların başında, en büyük ve en derin olanıdır.' Türkiye, dostlarının, kardeşlerinin uğradığı zulümlerin takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır."

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Topçu mesajının sonunda programı hazırlayan Uluslarası Alija Derneği Başkanı Ahmet Sert, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve katılımcılara teşekkür etti.

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