Yalılar sular altında kalabilir: 2100'de 2 metre yükselecek

Ankara Üniversitesi (AÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini anlattı. İklim değişikliği sonucu 2050 ve 2100 yıllarında Türkiye’de öngörülen değişimlerden bahseden Çiçek, Doğu Akdeniz ve Antalya’nın küresel ısınmadan en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğuna dikkati çekti. Antalya’nın sıcaklık artışı, yağış miktarı ve kıyıda yer almasından dolayı deniz seviyesi artışından etkilenecek bölgede bulunduğunu ifade eden Çiçek, kentte iklim değişikliğine yönelik planlanma yapılması gerektiğini vurguladı. Çiçek, 2100 yılında Antalya ve çevresinde sıcaklık ortalamasının 6 dereceye kadar artmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. İhsan Çiçek.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

İklim değişikliğinin deniz seviyesinde artışa yol açacağına dikkat çeken Çiçek, Türkiye’de daha çok sıcaklık artışı, yağış azalışı, kuraklık konuşulduğundan bahsetti. Türkiye’de deniz seviyesi artışının fazla konuşulmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çiçek, şöyle devam etti: “Deniz seviyesinde yükselme olması Türkiye için çok önemli. Deniz seviyesi yükseldiğinde, sadece karalar suyun altında kalmıyor. Belirli alanlar su altında kalacak. Türkiye yüksek bölge olduğu, kıyılarda çok düzlük alan bulunmadığı için sanki etkilenmeyecek gibi düşünülüyor ve hesap edilmiyor. Düz alanlarda bu çok önemli. 2100 yılında 2 metre, 2150 yılında 5 metreye kadar deniz seviyesinin artma olasılığı var. ‘2 metre, 5 metre nedir’ diye düşünülebilir. Düz, ovalık alanlarda bu 1’e 100 gibi orana sahip. 1 santim yükselirse, deniz seviyesi 100 santim içeri giriyor. Bu çok önemli.”

REKLAM

KULELİ ASKERİ LİSESİ ONLARDAN BİRİ

Deniz suyunun 2 metre yükselmesinin kıyı şeridindeki yol açacağı değişiklikler hakkında örnek veren Prof. Dr. Çiçek, şunları kaydetti: “Ülkemizde alçak alanlar Çukurova, Göksu Nehri çevresi Silifke, Antalya’da Aksu Manavgat ovaları, Ege’de Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi alanlar etkileniyor. İstanbul da etkileniyor. İstanbul Boğazı çok önemli kültür alanı ve çevresinde çok sayıda yalı var. Bu yalıların çevresinde deniz seviyesinin 2 metre yükselmesi, birinci katlarının tamamıyla su altında kalmasına neden olur. Yalılar, Kuleli Askeri Lisesi gibi pek çok tarihi alanlar var. Bu kültürü korumak için de iklim değişikliğine yönelik tedbirleri almak zorundayız. İnsan kulağına küçük şeyler gibi gelen ‘2 metre, 5 metre’ gibi değişimler etkileri çok büyük olarak karşımıza çıkıyor.”

REKLAM