Gündem Yanan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat için hazırlıklara başlandı
İSTANBUL

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat için hazırlıklara başlandı

Balıklı Rum Hastanesi'nin yangında zarar gören binasının tadilatı için hazırlıklara başlandı. Bazı noktalara iskele kurulurken, hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi. Tadilatın aralık ayında bitmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Yanan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat için hazırlıklara başlandı
Tadilat için hazırlıklara başlandı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos 2022 tarihinde yangın çıktı.

Çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edildi. Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtildi. Hastanede hasar tespit çalışmaları sırasında enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyalar hastane yönetimi aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
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İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.
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Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.
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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi.
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Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane drone ile görüntülendi.

TADİLAT YAPILACAK

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı. Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler için malzemeler hastaneye getirildi. Tadilat çalışmalarının, ekim ayı itibariyle ilk olarak bakımevi binası çatısından başlatılacağı öğrenildi. Çatı tadilatının aralık ayında bitirilmesi bekleniyor. Bazı noktalara iskele kurulurken hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi.

Yangın sonrası Balıklı Rum Hastanesi havadan görüntülendi
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Yangın sonrası Balıklı Rum Hastanesi havadan görüntülendi
İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, hastane yangın sonrası havadan böyle görüntülendi.

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