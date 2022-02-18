Yanan çocuğu için yaptığı leke kremiyle ihracata hazırlanıyor.

Evli ve iki çocuk annesi Kızılcık, yaklaşık dört yıl önce dört yaşındaki kızının üzerine kaza sonucu kaynar su döktü. Kızının göğsünde yanık izleri oluşması üzerine anne, çocuğunu doktora götürdü.

Doktorun kızının ergenlik dönemine kadar yanık izlerinin geçmeyeceğini ifade etmesi üzerine anne, bitkisel ürünler üzerinde çalışma yaptı.

Kısa süre içerisinde bitkisel ürün ve yağlarla yaptığı kremi kızının vücudunda oluşan yanıklar üzerinde deneyen anne, olumlu sonuç aldı.

Bunun üzerine Kızılcık, bitkisel ürünler üzerine eğitimler almaya başladı, yaklaşık bir yıl önce de Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) bünyesinde kendisine ait atölye oluşturdu.

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) yüzde 75 destek alan anne Kızılcık, bitkisel ürünlerden yaptığı krem ve sabunları kendi markasıyla satmaya başladı.

"Amacım, insan sağlığına katkı sağlayacak ürünler üretmek

Kızılcık, AA muhabirine, kızının başına gelen olay sonrasında bu alanda çalışmalar yapmaya başladığını anlattı.

Hazırladığı ürünlerin Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu belirten Kızılcık, "Amacım, insan sağlığına katkı sağlayacak ürünler üretmek. Özellikle leke kremi üretiyorum. Nemlendirici kremler, serum, saç bakım yağları, cilt tipine göre sabunlar üretiyorum. İnsanın ihtiyacına göre üretimler yapıyoruz." dedi.

Ürettiği ürünlerinin satışını e-ticaret ve sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiğini bildiren Kızılcık, "Ayrıca dokuz ürünümü eczanelere gönderdim. Şu anda ihracat için Kıbrıs, Katar ve İngiltere ile görüşmelerimiz var. Bu ülkelere numune ürün gönderdim. Çok beğenildi. Şimdi ise yurt dışı sertifikalar hazırlıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır da güzellik merkezlerine ürünlerimi satıyorum. Markam tescillendi. Daha da güzel işler yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"İnsanlara katkım olsun istedim"

Tarih öğretmeni olduğunu anlatan Kızılcık, "Mesleğimi severek yapıyordum. Hiç kimse çocuğunun yaralanmasını ve ileride vücudunda lekenin kalmasını istemez. O süreç içerisinde tabii ki çocuğumun göğsünde yaranın olması benim için zor bir durum oldu. Çünkü yaraya ben neden oldum. İleride bu durumun sorun teşkil edeceğini düşündüm. Ben de bu durum üzerine neler yapabilirim diye düşündüm. Bitkisel ürün ve yağlarla oluşturulan kremin çocuğumu iyileştirmesi üzerine ben de insanlara katkım olsun istedim." diye konuştu.

Şu anda büyük üç markaya fason sabun üretimi yaptığını dile getiren Kızılcık, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülden sabunlar ürettiğini ve yaptığı ürünlerin hiçbirinde kimyasal madde kullanmadığını kaydetti.

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"Annem kremi sürdü yanık izleri geçti

Üzerine sıcak su dökülen sekiz yaşındaki Ecrin Kızılcık ise annesinin yaptığı kremleri vücuduna sürdüğünü ve yanık izlerinin kaybolduğunu belirtti.

Annesinin bunun üzerine evde krem üretimine başladığını dile getiren Kızılcık, "Şimdi kendi yerinde sabun ve kremler üreterek kazanç sağlıyor." diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 Ürettiği SİHA'lar ile dünyada bu alandaki dengeleri değiştiren Türkiye, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) için de çalışmalarını hızlandırdı. Çok farklı görevlerde kullanılabilecek yerli BAHA'ların ihracat potansiyeli de yüksek. Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) da yeni başarı hikayesinde önemli roller oynayabilecek bir araç olarak öne çıkıyor. Peki böylesine gelişmiş SİHA'larımız varken, hatta TİHA'yı da üretmiş ve envantere almışken gerçekten de Türkiye'nin BAHA'lara ihtiyacı var mı? HAVALİMANI YA DA HAVA ÜSSÜNE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR<br><br>TRT Haber'de yer alan habere göre Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Bu araçların yüksek irtifadan geniş alanlarını gözetlediğini, kimi görevler için daha alçaktan uçabilecek ve daha az maliyetli platformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. BAHA'ların havalimanınahava üssüne ihtiyaç duymadan çok farklı yerlerden kalkabilecek ve kumanda edilebilecek sistemlerden biri olduğunun altını çizen Küçük, şunları söyledi:<br><br>Gerek askeri üs ya da sınır bölgelerindeki gözetleme ve karakol faaliyetleri gerek hassas operasyonlarda daha küçük insansız araçlarla görev yapmak çok maliyet etkin. Bulut altı insansız hava aracı dediğimiz BAHA'lar bu tarz görevler için biçilmiş kaftan. DONANMA UNSURLARI DA KULLANABİLİR<br><br>BAHA'ların keşif ve gözetleme yeteneği üzerinde duran Küçük, söz konusu araçların sadece kara unsurlarının kullanımıyla sınırlı kalmayabileceğine değiniyor ve ABD'nin bu kategoride sayılabilecek hava platformunu yıllardır donanma için kullandığı bilgisini veriyor. Türkiye'nin de bu tür 'daha hafif ve yetenekli' uçar unsurları desteklemesi gerektiğinin önemine işaret eden Fatih Mehmet Küçük, şöyle devam ediyor:<br><br>\"BAHA'lar özellikle keşif ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıksalar da ROKETSAN'ın METE füzesi gibi minyatür mühimmatların ortaya çıkması ile cerrahi operasyon icra kabiliyeti de kazandılar. Ayrıca, taşıdıkları sensör paketlerinin gelişmesiyle atış destek vasıtaları için de adeta uçan birer göz haline gelmeleri de onların değerini artırıyor. Dünyada BAHA'ların topçu vasıtaları ile entegre kullanımı üzerine ciddi çalışmalar yürütülüyor. Hatta bizzat kullanımları özellikle tatbikatlarda görülüyor. Türkiye için de benzer bir senaryo görebiliriz.\"<br> İHRACAT POTANSİYELİ OLDUKÇA YÜKSEK<br><br>Açıkçası çok uzun yıllar daha yüksek irtifada görev yapabilecek büyük sistemlere odaklandığımız için BAHA'ları ihmal ettiğimizi belirten Küçük sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>Şüphesiz Türkiye'nin SİHA'lardaki etkinliği BİHA pazarındaki başarısına da olumlu katkı sağlar. BAHA'ların uygun maliyetler ile çeşitli ülkelerin büyük açıklarını kapatma ihtimali ihracat potansiyelini de doğrudan destekliyor. UÇBEY'İN SAHADA KULLANILMASI ÖNEMLİ<br><br>Küçük, \"UÇBEY'in kullanılması önemli... Ülkemizde sergilenen BAHA'ların sayısı artıyor. Lakin kağıt üstündeki performanslardan ziyade sahadaki kullanım ve sonrasında gelen başarıya bakmak gerekiyor. Çünkü bu durum hem ürünün gelişimini olumlu etkiliyor hem de şirketlerimiz ihracat imkanını oldukça artırıyor. Emniyet güçlerimiz tarafından aktif olarak kullanılan UÇBEY'in POLSAN ve Havelsan bağlı ortaklığı olan BİYOTEKSAN firması tarafından geliştirilerek üretildiğini biliyoruz. UÇBEY sahadan gelen dönüşlere göre geliştirilmeye devam ederken yerlilik oranı da artıyor. Elektrikli motorlara sahip olan BİHA'nın batarya paketi de yerli. Nitekim yerli otopilot ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ayrıca UÇBEY'in deniz platformlarında da kullanılabilmesi planlanıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında BİHA kullanımının ülkemiz açısından büyük bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Gelecek dönemde söz konusu platformların adını daha sık duyabiliriz...\" ifadesinde bulundu. İHA ve SİHA'nın ardından BAHA geliyor S/İHA ve TİHA'ların ardından Türkiye, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) için de çalışmalara hız verildi. Uzmanlar, BAHA'ların özellikle keşif ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıktıklarını belirtse de ROKETSAN'ın METE füzesi gibi minyatür mühimmatların ortaya çıkması ile cerrahi operasyon icra kabiliyeti de kazandılar . BAHA nedir? BAHA'nın özellikleri neler? BiP'te paylaş

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