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SAMSUN

Yanan evde mahsur kaldılar: Mahalleli itfaiye beklemeden komşularını kurtardı

Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangında evde mahsur kalan Saliha- Mustafa Karabaşoğlu çiftiyle bedensel engelli oğulları Çağrı Karabaşoğlu'nu (28) mahalleli kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Yanan evde mahsur kaldılar: Mahalleli itfaiye beklemeden komşularını kurtardı
Mahalleli itfaiye beklemeden komşularını kurtardı.

Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangında evde mahsur kalan Saliha- Mustafa Karabaşoğlu çiftiyle bedensel engelli oğulları Çağrı Karabaşoğlu'nu (28) mahalleli kurtardı.

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında iki katlı bir evin ikinci katından dumanların yükseldiğini fark eden mahalleli, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde bulunan Saliha ve Mustafa Karabaşoğlu çifti ile bedensel engelli oğulları Çağrı, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerini beklemeden yardıma koşan mahalleli, evin balkonuna merdiven dayayıp, salonda kurtarılmayı bekleyen aileyi aşağı indirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR


Dumandan etkilenen Karabaşoğlu çifti ile oğulları, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YANGIN KONTAKTAN ÇIKTI


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin salon bölümünün kullanılmaz hale geldiği yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü
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Edinilen bilgiye göre; olay ilçeye bağlı turistik Kızkalesi Mahallesinde meydana geldi.
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Otelde kalan müşterilerin araçlarını park ettiği otoparktaki bir otomobilden aniden alevler yükseldi.
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Alevler daha sonra sırayla diğer araçlara da sıçradı. Otoparkta birbirlerine yakın park edilen araçlar bir anda alev topuna döndü.
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Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.
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Yangın esnasında çevrede panikte yaşandı.
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Yangını fark eden vatandaşlardan Ahmet Yücetaş, Beyaz bir araç yanıyordu. Ondan sonra karşıdaki araca sıçradı. Ondan sonra birden alevlenip 10 tane araç bir anda yanmaya başladı dedi.
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Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, D-400 karayolunun altındaki otellerin ortak kullandığı otoparkta bir araçta elektrik kontağı sonucu bu yangın çıkıyor. Burada yaklaşık 10 araç ağır hasarlı 2 araçta da hafif hasarlı diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otel otoparkında yangın çıktı 10 araç küle döndü
Mersin´in Erdemli ilçesinde bir otelin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer araçlara da sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 10 araç kullanılamaz hale geldi.


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