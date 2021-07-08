Yanan evde mahsur kaldılar: Mahalleli itfaiye beklemeden komşularını kurtardı

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale ise, D-400 karayolunun altındaki otellerin ortak kullandığı otoparkta bir araçta elektrik kontağı sonucu bu yangın çıkıyor. Burada yaklaşık 10 araç ağır hasarlı 2 araçta da hafif hasarlı diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.