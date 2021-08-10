Yangın bölgesinde esnaftan duygulandıran not: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teriyle ödenmiştir

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Arıza yapan arazözümüze parça yollayan bir esnafımızın kutuya bıraktığı not... Başka bir firmamız da gelen parça ile bedelsiz olarak arazözümüzü onardı. Biz bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok."

Arıza yapan arazözümüze parça yollayan bir esnafımızın kutuya bıraktığı not...



Başka bir firmamız da gelen parça ile bedelsiz olarak arazözümüzü onardı.



Biz bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. #OrmanVatandır pic.twitter.com/VPzmgQuqpZ — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 10, 2021

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