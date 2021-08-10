Gündem Yangın bölgesinde esnaftan duygulandıran not Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teriyle ödenmiştir
ANKARA

Yangın bölgesinde esnaftan duygulandıran not: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teriyle ödenmiştir

Yaklaşık iki hafta boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında süren orman yangınların büyük bölümü, havadan ve karadan süren müdahalelerle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da canla başla mücadeleye destek verdi. Bir esnafın arıza yapan arazöz için gönderdiği parçanın içine bıraktığı not ise görenleri duygulandırdı. Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan notta, "Bu parçanın bedeli yangında canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teriyle ödenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangın bölgesinde esnaftan duygulandıran not: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teriyle ödenmiştir
​Yangın bölgesinde esnaftan duygulandıran not.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Arıza yapan arazözümüze parça yollayan bir esnafımızın kutuya bıraktığı not... Başka bir firmamız da gelen parça ile bedelsiz olarak arazözümüzü onardı. Biz bir olduğumuzda, birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok."

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FOTOĞRAF 6
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Yangınların 38 dereceye varan sıcaklık ve rüzgarla birlikte Cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.
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Henüz toplam bir bilanço çıkarılmamasına karşın, ilk rakamlar yangınlarda 550-600 bin dönüm ormanlık alanın yok olduğunu gösteriyor.
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İlk belirlemelere göre, Attika (Atina yöresi) bölgesinde 100 bin, Mora yarımadasının Olimpiya ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia adasının kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan ile içindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu.
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