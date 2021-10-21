Gündem Yangın çıkan evde tüyleri diken diken eden görüntü İtfaiye ekipleri Kuran-ı Kerimi görünce gözlerine inanamadı
KAYSERİ

Yangın çıkan evde tüyleri diken diken eden görüntü: İtfaiye ekipleri Kur’an-ı Kerim’i görünce gözlerine inanamadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki ikamette çıkan yangında ev küle dönerken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in sayfalarına hiçbir şey olmadı. Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur’an-ı Kerim buldu. Kur’an’ı inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yangın çıkan evde tüyleri diken diken eden görüntü: İtfaiye ekipleri Kur’an-ı Kerim’i görünce gözlerine inanamadı
İtfaiye ekipleri Kur’an-ı Kerim’i görünce gözlerine inanamadı. ​

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki ikamette çıkan yangında ev küle dönerken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in sayfalarına hiçbir şey olmadı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 13. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

HER ŞEY YANDI KURAN-I KERİM'E BİR ŞEY OLMADI
Her şey yandı, Kur’an-ı Kerim’e bir şey olmadı
Öte yandan, çıkan yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamı küle döndü. Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur’an-ı Kerim buldu. Kur’an’ı inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.

Tüyleri diken diken etti: Alevler içinde kalan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
GÜNDEM
Tüyleri diken diken etti: Alevler içinde kalan mezarlıkta şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.