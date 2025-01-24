Yangın merdiveni bacaya dönüştü alev ve dumanı üst katlara taşıdı

Otelden sağ kurtulanlar yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını aktarmıştı. Otelin koridorları tamamen dumanla kaplandı. Oysa yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olması gerekiyordu.
Grand Kartal Otel’deki felakete ilişkin soruşturma sürüyor. Elde edilen ilk bulgulara göre yangın, restorandaki mutfakta başladı. Bu birim, otelin 4’üncü katındaydı. Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi. Bulgulara göre, bina içinde bulunan yangın merdiveni, bir baca görevi görerek alev ve dumanı üst katlara taşıdı. Bu bulgulara göre insanlar merdivenden gelen şiddetli duman ile binanın dış cephesinden gelen alevler arasında sıkıştı. Otelden sağ kurtulanlar yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını aktarmıştı. Otelin koridorları tamamen dumanla kaplandı. Oysa yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olması gerekiyordu. Ortaya çıkan görüntüler, merdivenlerde alevlere 1,5 saat dayanıklı yangın kapısı olmadığını ortaya koydu. Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı yaşandı. Yangının başlangıç sebebini net şekilde ortaya koyacak bilirkişi raporunun bugün tamamlanması bekleniyor.
BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ OLMALI
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 4 otelin yangın merdivenlerinin dışarıda olduğu, yalnızca Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin içeride olduğu ortaya çıkmıştı. Otelin yangın merdivenlerinin içeride bulunması, gerekli şartları karşılayıp karşılamadığı tartışmalarına neden oldu. Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürü Erol Bina, yangın merdiveni bina içinde olan yapılarda “basınçlandırma sistemi” bulunması gerektiğine işaret etti: “Ülkemizde çok fazla uygulandığını görmedim ama basınçlandırma sisteminin olması gerek. İçerideki havanın baca
etkisi oluşturmasını engellemek için asansör ya da merdiven boşluğuna hava basılır. Bu da baca etkisiyle alevin yapıyı sarmasını engeller.”