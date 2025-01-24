Yangın merdiveni bacaya dönüştü alev ve dumanı üst katlara taşıdı

Grand Kartal Otel’deki felakete ilişkin soruşturma sürüyor. Elde edilen ilk bulgulara göre yangın, restorandaki mutfakta başladı. Bu birim, otelin 4’üncü katındaydı. Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi. Bulgulara göre, bina içinde bulunan yangın merdiveni, bir baca görevi görerek alev ve dumanı üst katlara taşıdı. Bu bulgulara göre insanlar merdivenden gelen şiddetli duman ile binanın dış cephesinden gelen alevler arasında sıkıştı. Otelden sağ kurtulanlar yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını aktarmıştı. Otelin koridorları tamamen dumanla kaplandı. Oysa yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olması gerekiyordu. Ortaya çıkan görüntüler, merdivenlerde alevlere 1,5 saat dayanıklı yangın kapısı olmadığını ortaya koydu. Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı yaşandı. Yangının başlangıç sebebini net şekilde ortaya koyacak bilirkişi raporunun bugün tamamlanması bekleniyor.