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Yangın tarladan ormana sıçramıştı: Kontrol altına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde 1000 dekarlık biçilmiş buğday tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri neticesinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 

23:37 . 22/07/2023 Cumartesi
DHA
Edirne Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, yer yer soğutma çalışmalarına başlandığını aktardı.

Edirne Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, yer yer soğutma çalışmalarına başlandığını aktardı.

Edirne'de akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına; Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yoğun şekilde müdahale edildi. Edirne Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, yer yer soğutma çalışmalarına başlandığını aktardı.


#Edirne
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#orman
#tarla
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