Yangın tarladan ormana sıçramıştı: Kontrol altına alındı

Edirne'de akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına; Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yoğun şekilde müdahale edildi. Edirne Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, yer yer soğutma çalışmalarına başlandığını aktardı.