Anne ve 3 çocuğu dumanda boğuldu

Yangına uykuda yakalanan kadın ve 3 çocuğu dumandan zehirlenip öldü. Mazıdağı’na bağlı Kayalar Mahallesi’nde önceki gece bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, evde bulunan Nisan Tur (34) ile küçük çocukları ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangına uykuda yakalanan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen talihsiz kadın ile 6 aylık Miray Ayaz bebek, 5 yaşındaki Lorin ve 8 yaşındaki Gül Ecrin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gül Ecrin

YAN YANA TOPRAĞA

Gece çalıştığı için yangın esnasında evde olmayan Yunus Tur, eşi ve çocuklarının acı haberiyle sinir krizi geçirdi. Otopsilerin ardından anne ve 3 kızının cenazeleri Tezne Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kürtçe ağıtlar eşliğinde aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. 4 canın hayatını kaybettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.