Gündem Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak
POLİTİKA

Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Karar doğrultusunda yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak, yardımlarda koordinasyonu ise Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı sağlayacak.

Haber Merkezi İHA
Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak
Foto/arşiv

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Türkiye’de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.

Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

Tüm yangınlar kontrol altında
GÜNDEM
Tüm yangınlar kontrol altında

Kaybımız büyüdü: 17 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Kaybımız büyüdü: 17 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Tedbirli olun

Tedbirli olun

​AFAD'dan 5 il için şiddetli yağış uyarısı.
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.