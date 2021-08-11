Gündem Yangında evsiz Ayşe teyzeye müjde Yeni evi 10 güne bitiyor
MUĞLA

Yangında evsiz Ayşe teyzeye müjde: Yeni evi 10 güne bitiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınının ardından yaralar sarılıyor. Yangında evsiz kalan 70 yaşındaki felçli Ayşe Deniz'in yeni evinin inşaatı 10 günde bitecek.

Haber Merkezi DHA
Yangında evsiz Ayşe teyzeye müjde: Yeni evi 10 güne bitiyor
Manavgat yangınında evi kül olan Ayşe teyze yeni evinin inşaatının bitmesini bekliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınının ardından yaralar sarılıyor. Bölgede yıkılan evlerin yenisi yapılmaya başlanırken, 4 günde yükselen inşaatlarda yanmaz malzeme kullanılıyor.

DHA

Türkiye'nin en büyük yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat orman yangını, 28 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede geniş alana yayılan ve günlerce söndürülemeyen yangına, Türkiye'nin birçok yerinden hem kara hem de hava ekipleri sevk edilip müdahalede bulundu. 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel alanda durmaksızın yangınla mücadele etti. Yangın, 220 saat sonra, 10'uncu gününde söndürüldü, 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yeni ev inşaatı devam ediyor.
DHA
Yeni ev inşaatı devam ediyor.

YARALAR SARILIYOR

Çok sayıda hayvanın da yaşamını yitirdiği yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, bir diğer taraftan da yaralar sarılmaya başlandı. Karaöz Mahallesi'nde, yangında zarar gören evler yıkılıp yerine yenileri yükselmeye başladı. İbrahim ve Ayşe Deniz (70) çiftinin yaşadığı iki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi. İbrahim Deniz, 33 yıllık hayat arkadaşı, felçli Ayşe Deniz'i yangında sürükleyerek kapı girişine kadar getirdi. Eşini kurtarmak için çevreden yardım isteyen İbrahim Deniz, yangının ardından, eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Konteyner evde yaşamlarını sürdüren çiftin yeni evinin, kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Yeni yapılan evlerde yanmaz malzemeler kullanılacak.
DHA
Yeni yapılan evlerde yanmaz malzemeler kullanılacak.

YANMAZ MALZEME KULLANILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet bölgesi için hazırlanan köy evi projesine uygun olarak yapımına başlanan ev, 4 gün içinde kolonlarına kadar tamamlandı. 20 işçinin çalıştığı ev, 140 metrekare ve 2 1 olacak şekilde inşa ediliyor. 10 günde tamamen bitecek olan evin kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzeme olan alüminyumdan yapılıyor.

Yeni ev inşaatı devam ediyor.
DHA
Yeni ev inşaatı devam ediyor.

Tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen Ayşe Deniz, “Yangında evim zarar gördü. Çok şükür bize bir şey olmadı. Devlet hemen geldi ve evimizin yenisi yapıyor. Allah yardım edenlerden razı olsun. İyi ki devletimiz var" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ev hakkında bilgi verdi.
DHA
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ev hakkında bilgi verdi.

YENİ EV 10 İÇİNDE TAMAMLANACAK

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da bölgede inceleme yaparak, yangının çok geniş alanda etkili olduğunu, devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini ancak olumsuz hava şartları nedeniyle önüne kısa sürede geçilemediğini söyledi. Bölgede zarar gören evlerin olduğunu ve tespitlerin ardından yaraların sarılmaya başlandığını kaydeden Aydın, “İlk olarak konteynerler geçici barınma için alana kuruldu. Hemen inşaat çalışmaları da başladı. Köy evi projesi kapsamında yöreye uygun evler yapılıyor. 10 gün içinde bu ev tamamlanacak ve yaşlı çiftimiz evine yerleşecek. Eşya desteği de verilecek" diye konuştu.
Bölgede tek katlı evlerin yanı sıra alt katının depo ya da ahır olarak kullanabileceği iki katlı evler de yapılacak.

Manavgat’ta alevlerin yuttuğu mahallede Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in villası yanmadı
GÜNDEM
Manavgat’ta alevlerin yuttuğu mahallede Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in villası yanmadı

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
FOTOĞRAF 12
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, üç gün önce Manavgat'taki orman yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Evleri yanan 80 yaşındaki İbrahim ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz ile sohbet eden Kurum, Deniz çiftinin, yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdüğünü fark etti.
Title
Kurum, Sizi başka bir yere yerleştirelim. teklifinde bulundu anacak Deniz çifti kabul etmedi. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi.
Title
Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen evin 3 odalı müstakil olacağı öğrenildi.
Title
Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık <br><br> İbrahim Deniz, yangın nedeniyle evinin büyük kısmının yandığını söyledi.
Title
Yangın sırasında eşini yalnız bırakmadığını vurgulayan Deniz, duygularını şöyle dile getirdi: <br><br> Birisi gelerek 'Amca seni götüreyim.' dedi. 'Yengen var engelli, onu götürün.' dedim. Sonra ben de canımı kurtardım. Her şeyim yandı. Bir oda kaldı. Bakanımız Murat Kurum geldi, gördü. 'Burada yaşanmaz. evini hemen yapalım.' dedi. Sağ olsun hemen de yapılması için çalışma başlatıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Başımızdan hiç eksik olmasınlar. Cumhurbaşkanımızı da evim bitince çayımı içmeye bekliyorum. Devlet burada. Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. Devlete laf ediyorlar. Biz Yörük'üz. Çadırda yatarım ama Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma laf ettirmeyiz. Laf edenler yalan söyler.
Title
Ayşe Deniz de kendisine yardım edenlere teşekkür etti.
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Title
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Antalya'daki orman yangınında yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybedilmeden atıldı. İbrahim Deniz "Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. " ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.