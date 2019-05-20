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Kartal'da yanarak öldüğü sanılan kadın cinayete kurban gitmiş

Yangında öldü sanılmıştı: Gerçek cinayet çıktı

Kartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği öğrenildi. Polis ekipleri, yangında öldüğü sanılan bir çocuk annesi kadının sattığı aracın parası için öldürülüp evinin yakıldığı tespit etti. Noterdeki kamera kayıtları, güvenlik güçlerini katile götürdü.

Haber Merkezi DHA
Öldürülen kadın, kucağında oğlu ile.
Öldürülen kadın, kucağında oğlu ile.

Olay, Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede 13 Mayıs'ta yaşanmıştı. Yanan eve giren itfaiye ekipleri Feride Genç (35)'in cesedini bulmuştu.

Yangında öldüğü sanılan bir çocuk annesi kadının sattığı aracın parası için öldürülüp evinin yakıldığı tespit edildi.

Ölen eşinin aracını satmış

Polis yürüttüğü incelemede, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını tespit etti. Genç'in 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı öğrenildi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmişti.

Noterdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının yanında Muharrem K. isimli bir kişinin olduğunu belirledi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan Muharrem K.'nin yüzünde tırnak izlerine rastlandı.

Muharrem K.'nin olay günü evine gittiği Feride Genç ile para nedeniyle tartıştıkları ve kadını öldürüp evi kundakladığı öne sürüldü.

Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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