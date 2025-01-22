Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Yangında ölen kızı ve torununun kimlik tespiti için DNA örneği verdi

Yangında ölen kızı ve torununun kimlik tespiti için DNA örneği verdi

14:4322/01/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Sema Şahin, kızı ve torunun kimlik tespiti için DNA örneği verdi.
Sema Şahin, kızı ve torunun kimlik tespiti için DNA örneği verdi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında Feray Kanbolat ve kızı Oya Kanbolat da hayatını kaybetti. Kızı ve torunun kimlik tespiti için DNA örneği veren Sema Şahin, "Ben bu yaşta bu acıyı tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi" dedi.

Sema Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren kızı Feray Kanbolat ve torunu Oya Kanbolat'ın kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi.

Sema Şahin, kızı ve torununun hayatını kaybettiği yangından televizyondan haberdar olduğunu söyleyerek, "Ben anne olarak 2 canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. İmza kampanyaları başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim. Bu itfaiyenin geç gelmesi eleştiriyorum, kınıyorum. Ve bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum. Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin otele girenlere böyle ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti" ifadelerini kullandı.



#Bolu
#Kartalkaya
#Feray Kanbolat
#Oya Kanbolat
#Sema Şahin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ 2025: Emeklilere refah payı verilecek mi, ne kadar olacak?