Gündem Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlunu rahatsız etti Ne idüğü belirsiz
İSTANBUL

Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz...

Ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu, Türkiye'deki yangınları söndürmek için canla başla çalışan Azerbaycanlı askerlerden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Eroğlu, "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlunu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz...
Nüket Eroğlu

Türkiye'nin pek çok kentinde günlerdir süren orman yangınları ile mücadele devam ederken, Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor.

Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye'ye destek veriyor.

Azerbaycanlı askerler Buldan'daki yangını söndürüp Sarayköy'e geçti
GÜNDEM
Azerbaycanlı askerler Buldan'daki yangını söndürüp Sarayköy'e geçti

Ünlü estetik doktoru rahatsız oldu

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti.

Katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

Eroğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Azerbaycan'dan yangınlarla mücadele için ek ekip
GÜNDEM
Azerbaycan'dan yangınlarla mücadele için ek ekip
Abone Ol Google News
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Altı bölgede sağanak yağış bekleniyor.
Bir ayda binden fazla sivil öldürüldü

Bir ayda binden fazla sivil öldürüldü

​Birleşmiş Milletler'den Afganistan uyarısı.
Onlardan yardımalıyorsanız ben vermem

AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım dağıttığı vatandaşlara hakaret etti.
'Kasten öldürme'<br>suçundan tutuklandı

'Kasten öldürme'
suçundan tutuklandı

​Esra Hankulu cinayetiyle ilgili gözaltına alınmıştı.
Kılıçdaroğlu'ndan THK çarkı

Kılıçdaroğlu'ndan THK çarkı

Dün yok dediği uçaklara bugün var dedi.
218 saat sonra gelen güzel haber

218 saat sonra gelen güzel haber

Bakanlar afet bölgesinde son durumu paylaştı.

Vaka sayısı<br>24 bin sınırında

Vaka sayısı
24 bin sınırında

Son 24 saatin verileri belli oldu.
'Vallahi bıktık<br>billahi bıktık'

'Vallahi bıktık
billahi bıktık'

CHP'li Öztrak'ın yalanı Bakan Yardımcısı Ersoy'u çileden çıkardı.
Akşener Bartın'da vatandaşı azarladı

Akşener Bartın'da vatandaşı azarladı

​'Hakkım haram olsun size mahşerde görüşeceğiz.'

​İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.