Yangınla boğuşan Azerbaycanlı askerler ünlü estetisyen Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti: Ne idüğü belirsiz...

Türkiye'nin pek çok kentinde günlerdir süren orman yangınları ile mücadele devam ederken, Türk ve Azerbaycan askerleri sahada birlikte görev yapıyor.

Yangının ilk günlerinden itibaren kendi ülkelerini korurmuşçasına alevlerle savaşan Azerbaycan askerleri, hem karadan hem de havadan Türkiye'ye destek veriyor.

GÜNDEM Azerbaycanlı askerler Buldan'daki yangını söndürüp Sarayköy'e geçti

Ünlü estetik doktoru rahatsız oldu

Ancak Azerbaycanlı askerlerin bu mücadelesi ünlü estetik doktoru Nüket Eroğlu'nu rahatsız etti.

Katıldığı televizyon programlarıyla adını duyuran Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum." dedi.

Eroğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

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