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POLİTİKA

Yangınlar sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor: Bakan Kurum şehir şehir açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Manavgat'taki yangınlar sonrası 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Diğer şehirlerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yangınlar sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor: Bakan Kurum şehir şehir açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının yaşandığı Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangınla mücadelenin 5'inci gününde hasar tespit çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü bildirdi.

HASARLI BİNA SAYISI KAÇ?

Seferberlik anlayışı içinde, bir ve beraber hareket ederek vatandaşların yanında olduklarını belirten Kurum, "Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Antalya Manavgat'ta, hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Bakan Kurum, Mersin'de hasar tespit çalışmalarını tamamladıkları belirterek, "Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ’da 24 ve Kozan’da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor; incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" ifadesini kullandı.

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