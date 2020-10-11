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POLİTİKA

Yangınları PKK üstlenince HDP sessizliğe gömüldü: Gerçek ortaya çıkıncı iftira tweetini sildiler

Hatay’da, PKK’lı teröristlerin başlattığı orman yangınları Türkiye’nin ciğerlerini yaktı... Büyük hasara yol açan yangını PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ise gerçek ortaya çıkınca sildiği tweet unutulmadı. "Hatay yanıyor haber olmuyor. Yanan alanlar maden sahası için ruhsatlandırılan alanlar" diyerek iftira dolu tweet atan HDP Twitter hesabı gerçek ortaya çıkınca tweeti sildi. HDP'ye ait hesap, yangınları PKK'li grup üstlenince sessizliğe gömüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Twitter hesabı iftira dolu tweetini gerçek ortaya çıkınca sildi.
HDP Twitter hesabı iftira dolu tweetini gerçek ortaya çıkınca sildi.

Hatay’da, PKK’lı teröristlerin başlattığı orman yangınları Türkiye’yi üzüntüye boğdu. Yerleşim yerlerini hedef alan sabotajlarda vatandaşlar dehşeti yaşadı. Büyük hasara yol açan yangını PKK’lı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üstlendi.

İFTİRA DOLU TWEET HEMEN SİLİNDİ

PKK eylemi üstlenmeden önce HDP'nin attığı tweetler ise unutulmadı. Çıkan yangınlardan nemalanmak isteyen PKK'nin siyasi kanadı HDP'nin Twitter hesabından iftira dolu bir tweet atıldı.

Ormanları PKK yakıyor
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor

YALANLARI SIRALADILAR

Tweet'te "Hatay iki gündür yanıyor ve bu haber bile olmuyor. Yanan alanlar maden sahası için ruhsatlandırılan alanlar. Ormanları sermayeye teslim etmek için binlerce orman canlısı ve ağaç yok ediliyor. Halkın ekmeği, gençlerin geleceği yakılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hatay'da korkutan yangın: Yerleşim yerlerine yaklaştı
GÜNDEM
Hatay'da korkutan yangın: Yerleşim yerlerine yaklaştı

HDP GERÇEK ORTAYA ÇIKINCI SUSPUS OLDU

Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz- 24 Ağustos tarihleri arasında 14 yangın çıkara terör örgütü, Hatay'daki yangınları da üstlenince HDP, tweet'i sosyal medya hesaplarından kaldırdı. HDP'ye ait hesap daha sonra sessizliğe gömüldü.

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı

Hatay'da yanan alan havadan görüntülendi
OYNAT 00:59
Hatay'da yanan alan havadan görüntülendi
Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan alanlar ve yerleşim noktalarına olan yakınlığı helikopterle görüntülendi.


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