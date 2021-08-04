Gündem Yangınlarla boğuşan Muğlaya 5 milyon ek ödenek
MUĞLA

Yangınlarla boğuşan Muğla’ya 5 milyon ek ödenek

Orman yangınlarının devam ettiği Muğla'ya 5 milyon lira ek kaynak daha gönderilecek. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aktarılan toplam kaynağın 39 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Yangınlarla boğuşan Muğla’ya 5 milyon ek ödenek
Muğla'daki orman yangını (Arşiv)

Ülke genelindeki bir çok noktada yaşanan orman yangınları devam ederken, yangın dolayısıyla zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Toplam ödenek 39 milyona ulaştı

Muğla’ya evlerinden tahliye edilen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon TL’lik ek ödenek daha aktarılırken, bugüne kadar ki toplam ödenek 39 milyona ulaştı.

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Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5.000.000 TL daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39.000.000 TL’ye ulaştı” ifadelerine yer verdi.

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