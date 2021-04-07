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ARTVİN

Yangınzede köylüler arasında duygulandıran dayanışma: Dereiçi’nden Ortaköy'e yardım eli

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 52 evin yandığı Dereiçi köyü, ülkenin dört bir tarafından gönderilen yardımların fazlasını kamyona yükleyip, 11 evin yandığı Ortaköy’e gönderdi.

Haber Merkezi İHA
Yangınzede köylüler arasında duygulandıran dayanışma: Dereiçi’nden Ortaköye yardım eli
Yardım kolileri, Ortaköy’de bulunan yangınzedelere teslim edildi.

Artvin’de 14 gün arayla çıkan iki büyük yangında Dereiçi köyünde 52 ev, Ortaköy’de ise 11 ev ve çok sayıda samanlık yanarak kül oldu.

Yangınlar sonra ülkenin farklı bölgelerinden yangında evleri zarar gören vatandaşlara yardım yağdı.

Köye oldukça fazla gıda ile giyim yardımı yapıldığını ifade eden Dereiçi Muhtarı Sabri Duman, “1 yıllık gıda yardımı yapılmış durumda. Köy muhtarlığı olarak yapılan yardımların fazlasını komşu Ortaköy’de bulunan yangınzedelere gönderme karar aldık" dedi.

BİR NEBZE NEFES OLUR

Muhtar Duman, “Bugün yangının üzerinden 20 gün geçti. 3-4 gün önce Ortaköy’deki yangından da haberimiz oldu. Türkiye genelinde bize yardım gönderen hemşerilerimizden Allah razı olsun. Bu yardımlar bize fazla olduğundan aynı kaderi paylaşan, afeti yaşayan Ortaköy köyüne bir araba yardım malzemesi hazırlayıp bugün kendilerine ulaştıracağız. Bir nebze de nefes oluruz diye düşündüm” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Artvin'deki yangına ilişkin açıklama: 52 konutta hasar var
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Yardım gönderenlerden helallik isteyen Muhtar Duman, “Bizim için fazla olan yardımları ihtiyaçlı olan Ortaköy halkına gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun, bu günlerin üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.

Artvin’in kabusu yangınlar yetersiz elektrik tesisatı soba ve baca kaynaklı
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Artvin’in kabusu yangınlar yetersiz elektrik tesisatı soba ve baca kaynaklı


Gece hazırlanan yardım kolileri, sabah kamyona yüklenerek Ortaköy’de bulunan yangınzedelere ulaştırıldı.

Artvin’deki yangın kontrol altına alındı: 60’a yakın ev küle döndü
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Artvin’deki yangın kontrol altına alındı: 60’a yakın ev küle döndü

Artvin’de yangın felaketi: Gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 11
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Artvin’in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi.
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Can kaybının yaşanmadığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
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Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Title
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin’de yangın felaketi: Gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin’de köyde yangın: 50’ye yakın ev alevlere teslim oldu
OYNAT 00:59
Artvin’de köyde yangın: 50’ye yakın ev alevlere teslim oldu
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50'ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.


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