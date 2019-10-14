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Yanıltıcı fotoğrafa ücret iadesi kararı

Bodrum'daki bir otele rezervasyon yapan ancak konaklama için gittiğinde reklamda sunulan şartlarla karşılaşmayan kişi, dava açarak ödediği ücreti geri aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Ötkün
Bülent Ötkün

Yurt dışında yaşayan Gönül Boutellier, 2017'de, ailesinden 7 kişiyle 15 günlüğüne tatil yapmak amacıyla internetteki bir hizmet sağlayıcısı şirket tarafından sunulan veri ve reklamlardan yola çıkarak, Bodrum'daki bir otele rezervasyon yaptırdı. Rezervasyon karşılığında şirkete 26 bin lira ödeyen Boutellier ve ailesi, belirlenen tarihte otele giriş yaptı.

ŞİRKET SADECE YARISINI VERDİ

Geç saatlerde giriş yaptıkları için 1 gece zorunlu olarak konaklayan aile, ertesi gün, otelde tanıtımda kendilerine sunulan şartların bulunmadığını belirterek, konaklamadan vazgeçti. Otelden ayrılmadan önce ücret iadesi talebinde bulunan Boutellier, geçen süreçte ücretin yarısını alabildi. Boutellier, ödediği ücretin kalanı için de hizmet sağlayıcı şirkete dava açtı. İzmir 8. Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada tüketici Boutellier haklı bulundu ve ödediği ücretin kalan bölümünün de kendisine iadesine hükmedildi.

MAHKEMEYE KANITLARI SUNDUK

  • Dava süreci hakkında bilgi veren Boutellier’in avukatı Bülent Ötkün, sunulan ve vaat edilen hizmet arasındaki farkı gösteren fotoğrafları mahkemeye ibraz ettiklerini belirterek, mahkemenin lehlerine karar verdiğini kaydetti.

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