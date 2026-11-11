Yanlış yapan bedelini ödeyecek

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Bakan Gürlek, “Bu soruşturmalarda gizlenecek, saklanacak hiçbir durum yoktur. Her işlem kayıt altındadır” dedi. Savcılığın belirli hisselerdeki fiyat hareketlerini ve elde edilen kazançların kimlere aktarıldığını incelediğini belirten Gürlek, yurt dışına çıkarılan varlıkların da izlendiğini belirtti. Denetim mekanizmalarında görev yapan bazı kişilerin de yapılanmada yer aldığının tespit edildiğini açıklayan Gürlek, “Bir kişinin kamu görevlisi

olması hakkında adli işlem yapılmayacağı anlamına gelmez. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Yanlış yapan bizim içimizdeyse bedelini mutlaka ödeyecektir. Biz yanlış yapanı, milleti soyanı şehir şehir dolaşıp savun-mayacağız. Alıp onu yargının önüne teslim edeceğiz ve ediyoruz” dedi.

MAĞARALAR BOŞALTILIYOR

Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik etkilerine değinen Gürlek, “Süreç başarı verdiğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece on yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek” dedi. Irak'ın Sincar bölgesindeki gelişmeleri paylaşan Gürlek, örgüt mensuplarının güvenlik kuvvetlerine entegrasyonunun başladığını ve mağaraların boşaltıldığını hatırlattı.

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