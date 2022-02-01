’Yapamazsın’ dediler hırs yaptı Elazığ’ın tek kadın seyisi oldu.

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Tıraş, 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübünün ortaklaşa düzenlediği seyislik eğitimine katıldı. Elazığ’da 40 kişinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Tıraş, seyislik belgesini aldı. Tıraş, belgeyi aldıktan sonra çevresindeki vatandaşların ’Yapamazsın, sen kadınsın’ demelerine aldırış etmeyerek işinin başına geçti. 5 yıldır profesyonel olarak seyislik yapan, sabahın ilk saatlerinde çiftliğe gelerek atların bakımlarını yaptıktan sonra onlarla ilgilenen Tıraş, “Atlara olan bağım çocuklarıma olan bağımdan daha fazla” dedi.

İHA

"Atlar benim çocuklarım gibiler"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübünün başlattığı ortak bir projeye başvurduğunu ve bu projenin Türkiye’de bir ilk olmasından dolayı ilgisinin olduğunu belirten seyis Pınar Tıraş, "Bu kadar ileri seviyeye getirmeyi düşünmemiştim ama ben de arkadaşlarla birlikte gidip kurslara katıldım ve başarı oldum. Lisansımı aldım ve 5 yıldır lisanslı seyislik yapıyorum. Bana yapamazsın dediler. Onların söylemi beni hırslandırdı ve o yapamazsın diyenlere inat işimi yapıyorum.

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Ben hipodroma ilk gittiğimde birkaç seyis arkadaş bizim derslerimize giriyordu biz o zaman eğitim sürecindeydik onlara dönerek gün gelecek sizlere rakip olacağım demiştim hepsi inanıyoruz demişti bende onlara rakip oldum. Atlar benim çocuklarım gibiler. Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysan burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtar. Bunların ağzı ve dili yok her zaman seni beklerle verirsen yerler vermezsen yiyemezler maalesef o yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla. 2017 yılında işe başladığım zaman birkaç arkadaşla başladık. Kimisi işin zorluğundan bıraktı, kimisi yapamadı bıraktı bende bir gün bırakır mıyım diye düşünmüyor değildim ama hiç öyle bir şey yaşamadım.

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Bırakan arkadaşlarımdan tek farkım benim şanslı olmamdı. Sürekli çalıştığım yerlerde patronlarımla arkadaş gibi oldum. İşimi de bilerek yaptım kimsenin bana bir şey söylemesine gerek kalmadı. Çalıştığım yerdeki patronlar da benim hayvan sevgimi gördüler o yüzden de belki tercih edilen oldum. 2017 yılında 40 kadın olarak kursa yazıldık çalışan 4 kişi vardı Elazığ’da fakat şu anda tek çalışan benim" diye konuştu.

FOTOĞRAF 17 Uşaklı kadın girişimci Ayşe Erdem, köylerdeki atölyelerde, eski halı, kilim ve çaputlardan elde ettiği malzemeyi kişiye özel tasarımlarla yeniden dokutarak, yurt dışına satıyor. Erdem,1993 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulundan mezun olduktan sonra aynı yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kütüphane müdürü olarak atandı.<br><br>Burada 4 yıl çalışan Erdem, memuriyetten istifa edip, memleketi Uşak'ta, bir halı firmasında yönetici olarak işe başladı. Edindiği tecrübelerle kendi işini kurmaya karar veren Erdem, 2009'da ortağıyla birlikte halı ve kilim sektöründe faaliyete başladı. Kişiye özel tasarımlar üzerine yoğunlaşan Erdem, kıl, kendir ve çaput kilim ve halıları söktürüp yeni tasarımlarla, istenilen ebatlarda halı ve kilim dokutuyor. Erdem, Uşak ve Manisa'daki 60 civarındaki tezgahta 150 kadar kadına istihdam sağlıyor.<br><br> \"Ürettiğimiz halının eşi yok\"<br><br>Ayşe Erdem, tamamen yurt dışı odaklı çalıştıklarını belirtti.<br><br>Katıldıkları fuarlardan siparişler aldıklarını aktaran Erdem, \"Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metre kare halı ihracatı yapabiliyoruz.\" dedi. Daha önce eski kilimleri satın alıp, satışa çıkardıklarını aktaran Erdem, şöyle devam etti:<br><br>\"Tamamen eskimiş kullanılmayacak olanları nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Bu işi yapmaya karar verdik. Eski kıl, kendir, çaput gibi kilimleri söküp bunları modern halılara aktarıyoruz. Bunlar siyah beyaz ağırlıklı oluyor genellikle ama mobilyalara uygun şekilde de içerisine renk de katabiliyoruz. Yani tamamen kişiye özel bir tasarım oluyor. Bizim ürettiğimiz halının başka eşi yok. Alan kişiye de bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Onu başka bir evde ya da başka bir yerde görme şansı yok. Tek ürün.\" \"Hep beraber büyüyoruz\"<br><br>Yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:<br><br>\"Keşke daha çok kadına istihdam sağlasaydım. Güzel bir şey. Hep beraber büyüyoruz. Sektörün genelinde hep erkekler var. Halılarıyla ünlü Uşak'tan çıkan bir kadın olarak bu işi başarabildiğim için gurur duyuyorum.\" Uşaklı kadın girişimci ürünleriyle dünyaya açıldı: Eşi benzeri yok kişiye özel tasarım yapıyor Eski halı ve kilimleri söktürüp talep edilen tasarım ve ebatlarda yeniden dokutarak yurt dışındaki müşterilerine satan Ayşe Erdem, 150 kadına istihdam sağlıyor. Kadın girişimci Ayşe Erdem "Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metrekare halı ihracatı yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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