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ANKARA

Yapay kalp için Bursa'dan Ankara'ya ambulans helikopterle götürüldü

Bursa'da ileri kalp yetmezliği tanısı konulan ve tedavilere olumlu yanıt vermeyen Engin Savaş'a (46), doktorlar tarafından yapay kalp takılması kararlaştırıldı. Ankara'dan gelen 112'ye bağlı ambulans helikopter ile alınan Savaş, yapay kalp takılması için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
​Yapay kalp için Bursadan Ankaraya ambulans helikopterle götürüldü
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Engin Savaş, 2 ay önce kalp krizi geçirince Bursa Yüksek ihtisas Eeğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde tedaviye alındı.

Tedaviye yanıt vermedi

Kalp yetmezliği tanısı konan Savaş'ın vücudu, doktorların uyguladığı tedaviye olumlu yanıt vermedi. Doktorlar, Savaş'a yapay kalp takılmasını kararlaştırdı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçilerek, Savaş'ın Ankara Şehir Hastanesi Kalp Nakil Merkezi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Savaş'ın Bursa'dan Ankara'ya en hızlı şekilde sevk edilmesi için, 112'ye bağlı helikopter Ankara'dan havalandı. Bursa'dan hastayı alan ambulans helikopter, Ankara Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fahriye Vatansever Ağca,

"46 yaşında bir hasta. İleri kalp yetmezliği bulgularıyla hastanemize geldi. İki ay önce geniş bir kalp krizi geçirme öyküsü var. Hastanın buradaki tetkik ve tedavi sürecinde yapay kalp ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yapay kalp pompası takılabilmesi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi Kalp Nakil Merkezi ile iletişime geçildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hastanın bugün Ankara'ya sevki gerçekleşti." dedi.

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