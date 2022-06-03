Yapay zeka ASENA sayesinde 7 akrep kurtarılarak doğaya salındı

Hastanede 10 saat sedyeye bağlı kalan otizmli Emirhan'ın vücudunda yaralar oluştu

İzmir'de rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen otizmli Emirhan Özkan'ın (17), fiziksel tespit uygulaması ile 10 saat boyunca sedyeye bağlı kaldığı, bu süre içerisinde doktor ve hemşireler tarafından kontrol edilmediği öne sürüldü.



Baba Uğur Özkan, 'yatağa yatırıldı, iki el, göbek ve ayaklarından hasta bakıcı tarafından sıkıca bağlandı. Fakat saat 06.00'ya kadar, ne akşamki nöbetçi doktor ne hemşire ne de oğlumu bağlayan hasta bakıcı tarafından tespit gevşetilmedi. O günkü nöbetçi doktor Umut Bey'in yanına gidip, oğlumun yaklaşık 10 saattir bağlı olduğunu söyledim. 'Uykusu var ama tespit bağlaması nedeniyle rahatsız olduğundan uyuyamıyor. Lütfen bunu açın' dedim. Bunun üzerine bağları çözüldü, göbek, el ve ayaklarının kan içinde kaldığını gördüm. 13 Mayıs'ta saat 12.00'de taburcu edildik. Tam 3 hafta geçti. Oğlum o günden beri ellerini kullanamıyor.' diye konuştu.