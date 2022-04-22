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Yapay zeka için kolları sıvadık

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Yapay zeka için kolları sıvadık
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu’nun ikinci toplantısında yaptığı konuşmada, stratejinin üst seviye koordinasyonunu sağlamak için oluşturdukları Kurulun ilk toplantısını 13 Ocak 2021’de yaptıklarını anımsattı. Oktay, bu toplantıda stratejinin uygulama detaylarını ortaya koyacak eylemlerin hazırlanmasını karara bağladıklarını belirtti.

EYLEM PLANI HAZIR

  • Stratejiye ilişkin eylemlerin Kurulun ilk toplantısından bu yana ilgili kurumlarla istişare edilerek tasarlandığını vurgulayan Oktay, “İlgili kurumlarımızın yanı sıra 15 sivil toplum kuruluşu ile de temas edilerek görüşleri alınmış ve katılımcı bir eylem tasarım süreci işletilmiştir. Bu kapsamda, toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağı tamamlanmıştır” bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE YAPAY ZEKA PORTALI OLUŞTURULACAK

“AB’nin de benimsediği ‘veri alanları’ (data spaces) konsepti doğrultusunda, Kamu Veri Alanı kurulacak” diye konuşan Oktay, şu şekilde konuştu:

  • “Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere ‘Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak. Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecek.”

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