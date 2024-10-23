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Yapay zeka işe alımda erkekleri tercih ediyor

Yapay zeka işe alımda erkekleri tercih ediyor

Haber Merkezi
10:4623/10/2024, Çarşamba
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KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yapay zekanın fırsatlar sunarken tehditler de barındırdığını belirterek “Yapay zeka, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu” dedi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) “6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak. 8-9 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek zirveyle ilgili bilgileri KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu paylaştı. Yapay zekanın fırsatlar sunarken tehditler de barındırdığını belirten Bayraktar, “Araştırmalar, bazı yapay zeka uygulamalarının ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor. Amazon’un 2018’de geliştirdiği yapay zeka tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zeka, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu” dedi.

KİM DENETLEYECEK?

Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zekanın etik ilkelerini ve denetimini kimler, hangi kriterlerle yapacak? Yapay zeka dünyasının kurucuları ve en önemli aktörleri erkekler iken, kadının hakları ve temsili ne kadar adaletli olacak?” Gümrükçüoğlu da zirvenin ilk oturumuna farklı ülkelerden aile, kadın ve teknoloji bakanlarının da katılacağını söyledi.

ÇOK SAYIDA UZMAN KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede sunum yapacaklara arasında yapay zeka, bilişim, siber güvenlik ve eğitim konularında uzman Lambert Hogenhout, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Mariyah Saifuddin, Merve Hickok, Dr. David Tuffley, Borbala Csete, Doç. Dr. Francesca Alessandra Lisi ve Dr. Elena Estavillo gibi çok sayıda isim bulunuyor.

#Yapay zeka
#Sümeyye Erdoğan Bayraktar
#KADEM
#Saliha Okur Gümrükçüoğlu

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