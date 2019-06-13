Yaptıklarımız teminatımız

AK Parti İBB adayı Yıldırım, 17 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin her tarafına yaptıkları hizmeti şimdi İstanbul'a yapacaklarını söyledi. Yıldırım, "Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin, sorunlarıyla hemhal olmaktır. Sorunları torunlara bırakmadan, çözerek yol almaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimiyle bir araya geldi. Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Yıldırım, İSO'nun, kentin marka kuruluşlarından biri, üreten, istihdam oluşturan ve İstanbul'un değerine değer katan, önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Burada sanayinin genel anlamda ama özelde de İstanbul sanayicisinin, üreticisinin konularını ele aldık. Sanayi-şehir ilişkisi, sanayi-belediye ilişkilerini teferruatlı şekilde konuştuk. Tabii ki bir şehrin marka değerinin artırılmasının, sadece hizmet sektörüyle değil aynı zamanda sanayi ve üretim sektörünün daha da büyümesiyle mümkün olduğunun farkındayız" diye konuştu.

TECRÜBEMİZİ AKTARACAĞIZ

Geçmişte sanayicilik tecrübesine sahip biri olarak üretmenin ne kadar faziletli, ne kadar meşakkatli ama bir o kadar da keyifli iş olduğunu bildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Allah nasip eder, İstanbul halkı 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde şahsımızdan taraf kararını verirse 16-17 yıllık tecrübemizle Türkiye'nin her tarafına yaptığımız hizmetlerin çok daha fazlasını, en güzel yıllarını geçirdiğimiz İstanbul'da yapacağız.

REKLAM

GEÇMİŞTE YAPTIKLARIMIZ BELLİ

Tabii ki belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin, sorunlarıyla hemhal olmaktır. Sorunları torunlara bırakmadan, çözerek yol almaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız." Yıldırım neleri yapabileceklerinin görülmesi için geçmişte yaptıklarına bakılmasının yeterli olacağını vurguladı.

Yıldırım 81 ilde

AK Parti Genel Merkezi, Binali Yıldırım için 81 ilin genelinde afiş ve pankart çalışması yapılması talimatını verdi. Yıldırım'ın İzmir milletvekili olması nedeniyle bu çalışmalar kentte daha yoğun gerçekleştirildi. Başta AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası ve ilçe başkanlıkları olmak üzere kentteki 30 köprü, 60 reklam panosu, 100 bilboard ve 70 otobüs durağına üzerinde Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu 'Yanındayız her zaman' ve 'İstanbul'un sana ihtiyacı var' yazılı pankartlar ve afişler asıldı. Pankartlarda oy kullanmak amacıyla İstanbul'a gidecek seçmene ulaşım imkanı sağlanması için hangi telefon numaralarını arayacaklarının bilgisi de verildi.