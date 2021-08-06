Gündem Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahaleye devam etti
MUĞLA

Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahaleye devam etti

Kayseri’den giderek Muğla’daki yangında görev yapan itfaiye eri, yangına müdahale sırasında yaralanan ayağını kendisi tedavi ettikten sonra alevlere müdahale etmeye devam etti.

Haber Merkezi İHA
Yaralanan itfaiye eri kendini tedavi ettikten sonra alevlere müdahaleye devam etti
Yangın eri, pansuman sonrası kıyafetlerini tekrar giyerek görevine devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Antalya’da başlayan yangınla beraber, çalışmalara destek vermek amacıyla 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ve 8 personel ile bölgeye hareket etmişti. Ardından Muğla’da devam eden yangınları söndürme çalışmalarına takviye için 5 araç ve 15 personel de bölgeye hareket etti.

Ekiplerin, Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangınları söndürmek için gayretli çabaları devam ederken, müdahale sırasında itfaiye eri Ali Erim ayağından yaralandı. Oturduğu yerde kendisinin tedavisini yapan Erim, yaralı yeri sargı bezi ile sardıktan sonra alevlerle mücadele etmeye devam etti. Erim’in yaptığı hareket, çevredekilerin gönlünü fethetti.

Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak
GÜNDEM
Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak

Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
FOTOĞRAF 5
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Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti.
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Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü.
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TOMA’yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
Hayalet şehre döndü: Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi
Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.


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