​Yaraları el birliği ile saracağız

Başkan Kocaispir, Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’i ziyaret ederek yangında zarar gören Topallı mahallesinde inceleme yaptı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana’da orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm personeli ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Başkan Kocaispir, Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’i ziyaret ederek yangında zarar gören Topallı mahallesinde inceleme yaptı. Başkan Akgedik ve mahalle sakinleri ile istişarelerde bulunan Başkan Kocaispir yaraları sarmak için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını belirtti.