​Yaralı kurye zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi patron son noktayı koydu: Manyak mısın oğlum?

Edirne'de müşterisine paket servis götüren kurye Ç.E'nin kullandığı motosiklet, Barutluk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yanına giderek yol güvenliğini sağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
ZİMMETLİ PANTOLONUNUN KESİLMEMESİNİ İSTEDİ
Acil Servis ekipleri yaralı sürücünün sol ayağına müdahale etmek için, sürücünün üzerinde bulunan korumalı pantolonu kesmek isteyince, sürücü pantolonun üzerine zimmetli olduğunu ve kesilmemesini rica etti.
Kaza mahallinde bulunan yaralı sürücünün patronu ise "fark etmez kesin, manyak mısın oğlum" diyerek korumalı pantolonun kesilmesine izin verdi.