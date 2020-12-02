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Gündem Yaralı kurye zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi patron son noktayı koydu Manyak mısın oğlum?
EDİRNE

​Yaralı kurye zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi patron son noktayı koydu: Manyak mısın oğlum?

Yaralı kurye zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi patron son noktayı koydu: Manyak mısın oğlum?

Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücünün, müdahale için korumalı pantolonu kesilmek istendi. Yaralı sürücü pantolonun zimmetli olduğunu belirterek kesilmemesini isterken, kaza yerinde bulunan patronu ise "Manyak mısın oğlum?" diyerek pantolonun kesilmesine izin verdi.

Haber Merkezi İHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Edirne'de müşterisine paket servis götüren kurye Ç.E'nin kullandığı motosiklet, Barutluk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yanına giderek yol güvenliğini sağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

ZİMMETLİ PANTOLONUNUN KESİLMEMESİNİ İSTEDİ

Acil Servis ekipleri yaralı sürücünün sol ayağına müdahale etmek için, sürücünün üzerinde bulunan korumalı pantolonu kesmek isteyince, sürücü pantolonun üzerine zimmetli olduğunu ve kesilmemesini rica etti.

Kaza mahallinde bulunan yaralı sürücünün patronu ise "fark etmez kesin, manyak mısın oğlum" diyerek korumalı pantolonun kesilmesine izin verdi.

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