​Yaralı kurye zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi patron son noktayı koydu: Manyak mısın oğlum?

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD’nin Suriye temsilcisiyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere Suriye krizi, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı.