Gündem Yaralı teröristin tedavisi için Türkiyeye para almaya gelen PKKlı kadın yakalandı
TEKİRDAĞ

Yaralı teröristin tedavisi için Türkiye'ye para almaya gelen PKK'lı kadın yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şırnak'ta PKK'lı teröristlere düzenlediği operasyonda yaralanan M.D.'nin tedavi masrafları için örgüt tarafından Tekirdağ'daki akrabalarından para almaya gönderilen PKK/YPS'li R.T., jandarma tarafından yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
​Yaralı teröristin tedavisi için Türkiyeye para almaya gelen PKKlı kadın yakalandı
PKK/YPS'li R.T., jandarma tarafından yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütü PKK/PYD’ye karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda yaralanan PKK terör örgütü üyesi M.D’nin ameliyat masrafları için lazım olan parayı şahsın Kapaklı’da bulunan yakınlarından almak üzere bölgeye geleceği istihbaratını alan İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izni çerçevesinde özel bir operasyon timi oluşturdu.

TAKİBE ALINDI

Türkiye’ye giriş yapan kadını takibe alan ekipler, R.T.’nin yaralı teröristin aile fertlerinin yaşadığı Kapaklı’ya geldiğini tespit etti. İddiaya göre Kadın R.T.’nin burada aile ile görüşme yaptıktan sonra bir miktar para aldığı bilgisini tespit eden ekipler, R.T.’ni Suriye’ye geri gideceğini öğrendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, YPS üyesi R.T.’nin içerisinde bulunduğu aracı, Çerkezköy-İstanbul otoban girişinde durdurarak şahsı yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına götürülen R.T. buradaki sorgusunun ardından, adliyeye sevk edildi.

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