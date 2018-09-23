Binali Yıldırım kazazedelere yardım etti Yaralılara ilk müdahale Binali Yıldırım'dan Özbekistan'a gidecek olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları da yaralılara müdahale etti.

Haber Merkezi 23 Eylül 2018, 12:41 Son Güncelleme: 23 Eylül 2018, 15:09 IHA