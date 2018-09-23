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POLİTİKA

Binali Yıldırım kazazedelere yardım etti

Yaralılara ilk müdahale Binali Yıldırım'dan

Özbekistan'a gidecek olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım'ın doktorları da yaralılara müdahale etti.

Haber Merkezi IHA
Kazayı görünce makam aracını durduran Yıldırım, yaralılarla yakından ilgilendi.
Kazayı görünce makam aracını durduran Yıldırım, yaralılarla yakından ilgilendi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, güzergahında meydana gelen trafik kazasını görmesi üzerine konvoyunu durdurarak yanına gittiği yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TBMM Başkanlığından paylaşılan görüntülere göre Yıldırım, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere konutundan Esenboğa Havalimanı'na gidişi sırasında Pursaklar ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasını gördü.

TBMM Başkanı Yıldırım, güzergahındaki kazaya karışan vatandaşlarla bizzat ilgilendi.

Ellerini bırakmadı

  • Yıldırım, biri polis 2 kişinin yaralandığı kazada, makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti. Bu sırada yaralılara ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri yaptı.
  • Yaralılarla yakından ilgilenen Yıldırım, kendilerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
  • Binali Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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