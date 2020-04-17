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KARS

Yardımcı bulamayınca gübreleme için ilginç bir yöntem geliştirdi

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan Oğuzhan Aytekin (43), arazisini gübrelemek için kendisine yardım edecek kimse bulamayınca ilginç ve tehlikeli bir çözüm yolu üretti. Aytekin, birinci vitese taktığı traktörün römorkunun üzerine çıkıp gübreyi serpti.

Haber Merkezi DHA
Aytekin, birinci vitese taktığı traktörün römorkunun üzerine çıkıp gübreyi serpti.
Aytekin, birinci vitese taktığı traktörün römorkunun üzerine çıkıp gübreyi serpti.

Bölgede sert ve uzun geçen kış hayvan gübresini biriktiren Oğuzhan Aytekin, havaların ısınmasıyla birlikte tarlaya serpmek için harekete geçti. Gübreyi traktörün römorkuna doldurup Çıldır Gölü kenarındaki tarlasına götüren evli ve 3 çocuk babası Oğuzhan Aytekin, kendisine yardım edecek kimse olmadığı için ilginç bir yöntem geliştirdi.

Aytekin traktörü birinci vitese takıp yavaş yavaş gitmesini sağlarken, kendisi de römorka çıkıp, kürekle gübreyi serpti. Traktörün dönmesi gerektiğinde ise hızla hareket edip direksiyon başına geçiyor. Traktörün yönüne çeviren Oğuzhan Aytekin, tekrar römorka geçerek gübreyi araziye serpmeye devam ediyor.

Yardımcı bulamayınca gübreleme için ilginç bir yöntem geliştirdi
FOTOĞRAF 6
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Bölgede sert ve uzun geçen kış hayvan gübresini biriktiren Oğuzhan Aytekin, havaların ısınmasıyla birlikte tarlaya serpmek için harekete geçti.
Title
Gübreyi traktörün römorkuna doldurup Çıldır Gölü kenarındaki tarlasına götüren evli ve 3 çocuk babası Oğuzhan Aytekin, kendisine yardım edecek kimse olmadığı için ilginç bir yöntem geliştirdi.
Title
Aytekin traktörü birinci vitese takıp yavaş yavaş gitmesini sağlarken, kendisi de römorka çıkıp, kürekle gübreyi serpti.
Title
Traktörün dönmesi gerektiğinde ise hızla hareket edip direksiyon başına geçiyor. Traktörün yönüne çeviren Oğuzhan Aytekin, tekrar römorka geçerek gübreyi araziye serpmeye devam ediyor.
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Görenleri hayretler içerisinde bırakan Oğuzhan Aytekin şunları söyledi:
Title
Kış boyu biriktirdiğim hayvan gübresini bahar gelince çayıra dökmek için römorka yükleyip getiriyorum. Ama ben gübreyi kürekle çayıra serperken birinin de traktörü sürmesi gerek. Bana yardım edecek kimseyi bulamadığım için yıllar önce böyle bir fikir geliştirdim. Traktörü çalıştırıp birinci viteste takıyorum. Traktör çok ağır bir şekilde düz olarak gidiyor. Ben de bu sırada römorka geçip kürekle gübreyi serpiyorum. Traktör çayırın diğer ucuna geldiğinden römorktan inip traktörü çevirip tekrar düzelttikten sonra römorka binip işimi görüyorum. Traktörün sürücüsüz gittiğini görenler hem şaşırıyor hem de beni tebrik ediyor. Ama bunu kimsenin denemesini istemiyorum. Tehlikeli olabilir. Burası düz arazi olduğu için herhangi bir sakıncası yok.
Yardımcı bulamayınca gübreleme için ilginç bir yöntem geliştirdi
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde yaşayan Oğuzhan Aytekin (43), arazisini gübrelemek için kendisine yardım edecek kimse bulamayınca ilginç ve tehlikeli bir çözüm yolu üretti. Aytekin, birinci vitese taktığı traktörün römorkunun üzerine çıkıp gübreyi serpti.


Görenleri hayretler içerisinde bırakan Oğuzhan Aytekin şunları söyledi:

  • "Kış boyu biriktirdiğim hayvan gübresini bahar gelince çayıra dökmek için römorka yükleyip getiriyorum. Ama ben gübreyi kürekle çayıra serperken birinin de traktörü sürmesi gerek. Bana yardım edecek kimseyi bulamadığım için yıllar önce böyle bir fikir geliştirdim. Traktörü çalıştırıp birinci viteste takıyorum. Traktör çok ağır bir şekilde düz olarak gidiyor.
  • Ben de bu sırada römorka geçip kürekle gübreyi serpiyorum. Traktör çayırın diğer ucuna geldiğinden römorktan inip traktörü çevirip tekrar düzelttikten sonra römorka binip işimi görüyorum. Traktörün sürücüsüz gittiğini görenler hem şaşırıyor hem de beni tebrik ediyor. Ama bunu kimsenin denemesini istemiyorum. Tehlikeli olabilir. Burası düz arazi olduğu için herhangi bir sakıncası yok."
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