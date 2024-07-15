Yargı hesap sormaya devam ediyor: 68 bin işlem 26 bin yargılama

FETÖ’cü Yurtta Sulh Konseyi’nin darbeye kalkışması sonrası devlet içerisindeki Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik kapsamlı bir teyakkuz başladı. Adli mercilerce bugüne kadar 693 bin 162 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Haklarında kurum notu, itirafçı beyanı ve istihbarat bilgisi olan 67 bin 893 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalar halen devam ediyor. Adli ve idari merciler, FETÖ’nün devletin en kılcallarına kadar sızmış hain yapılanmasını temizlemek ve yargı önüne çıkarmak için kapsamlı bir iş birliği gerçekleştirdi.

122 BİN MAHKUMİYET

Yargılanmaları devam eden 26 bin 667 sanığın davaları, ilk derece mahkemelerinde görülüyor. Mahkemelerde yapılan yargılamalarda sonuçlanan kararlara bakıldığında 122 bin 632 sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildi. FETÖ iddiasıyla yargılaması yapılan 33 bin 983 kişi hakkında ise diğer adli kararlar verildi.

TAKİPSİZLİK VE BERAAT

Soruşturmalar neticesinde ayrıca 344 bin 848 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Türkiye’de halihazırda yargılaması yapılan ve adli süreci tamamlanan 97 bin 139 kişi hakkında ise beraat kararı verildi.

12 BİNİ CEZASINI ÇEKİYOR

Mahkemeler huzurunda yargılanarak hüküm giyen 12 bin 108 hükümlünün ise ceza infaz kurumlarında yer aldığı öğrenildi. Mahkemelerce verilen kararlarda 2 bin 605 hükümlü varken bunlardan 826’sının tutuklu olarak bulunduğu bildirildi. Mevcut konjonktürde toplam 15 bin 539 tutuklu ve hükümlü ceza infaz kurumlarında FETÖ mensubu olarak bulunuyor.

DARBECİLERE ÖMÜR BOYU HAPİS

Fiili darbe davalarında da özellikle ilk ve yüksek dereceli mahkemeler önemli kararlar aldı. Darbe girişimin olduğu gece ve sonrasında milletine silah doğrultan, özel harekat polislerini şehit eden hainlerin ömür boyu cezaevlerinden çıkmaması için ağır cezalar verildi. Yargılaması görülen 289 fiili darbe davasında, 1634 terör örgütü mensubu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken 1366 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verildi. Bu kapsamda 1891 kişi hakkında da süreli hapis cezası verildi.

4 BİN MAHKUMİYET