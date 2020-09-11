Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yargıda e-Duruşma dönemi 15 Eylülde başlıyor Avukatlar istediği yerden duruşmaya girebilecek
POLİTİKA

Yargıda e-Duruşma dönemi 15 Eylül'de başlıyor: Avukatlar istediği yerden duruşmaya girebilecek

Türk yargı sisteminde ilk kez uygulanacak e-Duruşma dönemi 15 Eylül'de hayata geçiyor. Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan uygulama ilk olarak Ankara Batı Adliyesindeki 5 mahkemede gerçekleştirilecek. Video konferans yöntemiyle duruşmaya bağlanan avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49'uncu maddesi uyarınca cübbe giymek zorunda olacak

Haber Merkezi AA
e-Duruşma dönemi 15 Eylül'de başlıyor.
e-Duruşma dönemi 15 Eylül'de başlıyor.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma"nın pilot uygulamasına yönelik çalışmaları tamamladı. Pilot uygulama, 15 Eylül'de Ankara Batı Kadastro Mahkemesi, 1 ve 2'nci Tüketici Mahkemesi ile 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesinde başlayacak.

Yargıda 'e-duruşma' dönemi
GÜNDEM
Yargıda 'e-duruşma' dönemi
  • Avukatlar, Avukatlık Kanunu'nun 49. maddesi gereğince uygulama aracılığıyla bağlandıkları duruşmalarda da cübbe giymek zorunda olacak.

"e-Duruşma" nasıl yapılacak?"

Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı veya CELSE uygulamasından "e-Duruşma" uygulaması için talep gönderecek. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

Mahkemelerde koronavirüse karşı önlem: Duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına naylon branda çekildi
GÜNDEM
Mahkemelerde koronavirüse karşı önlem: Duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına naylon branda çekildi

Yargıda e-duruşma dönemi: Avukatlar duruşmaya görüntülü katılacak
GÜNDEM
Yargıda e-duruşma dönemi: Avukatlar duruşmaya görüntülü katılacak

Elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

Adalet Bakanı Gül: 'E-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacak
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: 'E-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacak

E-duruşma dönemi: TBMM'ye sunulan paket onaylanırsa Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak
GÜNDEM
E-duruşma dönemi: TBMM'ye sunulan paket onaylanırsa Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak
Abone Ol Google News
CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.