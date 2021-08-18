Gündem Yargıladığı sanıkla içki masasında görüntülenen hakim açığa alındı
ANTALYA

Yargıladığı sanıkla içki masasında görüntülenen hakim açığa alındı

Davasına baktığı kişiyle aynı masada yemek yediği görüntüler ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ, Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra karar verilecek.

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Yargıladığı sanıkla içki masasında görüntülenen hakim açığa alındı
Hakim ve örgüt liderinin aynı içki masasındaki fotoğrafı.

Antalya'da, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ'nin, 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan ve beraat kararını verdiği E.B ile içki içilen masada fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

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