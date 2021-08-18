Yargıladığı sanıkla içki masasında görüntülenen hakim açığa alındı

Antalya'da, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ'nin, 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından ağır ceza mahkemesinde örgüt lideri olarak yargılanan ve beraat kararını verdiği E.B ile içki içilen masada fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

REKLAM