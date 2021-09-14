Gündem Yargılandığı davaya rapor alıp gitmeyen İYİ Partili belediye başkanı Akşenerle geziye çıktı
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Yargılandığı davaya rapor alıp gitmeyen İYİ Partili belediye başkanı Akşener’le geziye çıktı

Zimmetine para geçirdi iddiasıyla yargılandığı davaya sağlık durumunu gerekçe gösterip rapor alarak katılmayan İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Samsun gezisine gitti. Şahiner ve kendisine rapor veren doktorlar hakkında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunuldu.

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Yargılandığı davaya rapor alıp gitmeyen İYİ Partili belediye başkanı Akşener’le geziye çıktı
İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner (Mikrofon tutan)

Çorum Sungurlu Belediye Başkanı İYİ Partili Abdülkadir Şahiner, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası başkanıyken zimmetine para geçirdi iddiasıyla yargılanıyor.

ÜÇ DURUŞMAYA DA KATILMADI

Gazete Duvar'ın haberine göre, Şahiner davanın üç duruşmasına da sağlık durumunu gerekçe gösterip rapor alarak katılmadı.

AKŞENER'LE GEZİYE GİTTİ

Üçüncü duruşmanın yapıldığı 8 Eylül’de Şahiner’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Samsun gezisine katıldığı ortaya çıktı.

ŞAHİNER İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bu gelişme üzerine Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, raporların incelenip sorumlu doktorların tespit edilmesi, doktorlar ve Şahiner hakkında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açılması için Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

RAHATSIZLIĞI OLMADIĞI AÇIK

Duruma ilişkin açıklama yapan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş, "Yapılan sosyal medya paylaşımlarında Abdülkadir Şahiner gayet sağlıklı görünmektedir. Paylaşımın altına ‘Genel başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Samsun programımız başladı. Çarşamba esnaf ziyaretimiz gayet verimli geçti’ açıklamasını yazmıştır. Yani rapor aldığı gün sanığın Samsun'da parti programında olduğu ve herhangi bir rahatsızlığının da olmadığı açıktır" dedi.

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