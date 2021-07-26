Gündem Yargıtay, 28 Şubat dava dosyasını yerel mahkemeye gönderdi
ANKARA

Yargıtay, 28 Şubat dava dosyasını yerel mahkemeye gönderdi

28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onayan Yargıtayın kararı, dava dosyasıyla Ankara 5. Ağrı Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Haber Merkezi AA
Yargıtay, 28 Şubat dava dosyasını yerel mahkemeye gönderdi
Arşiv

Aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onayan Yargıtay'ın 28 Şubat davasına ilişkin kararı ile 1700 klasörlük dava dosyası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağrı Ceza Mahkemesi, Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamladıktan sonra ceza alan sanıklar hakkında verilen hükmün gereğinin yerine getirilmesi için infaz savcılığına "kesin kararını" gönderecek.

Bu aşamadan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılması bekleniyor.

Temyiz sonucu hükmü bozulan sanıklar yönünde ise yeniden yargılama yapılacak.

YARGITAY MAHKUMİYET KARARLARINI ONAMIŞTI

Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamladı.

Dairenin kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yargıtay 28 Şubat kararını onadı: İstikamet cezaevi
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Yargıtay 28 Şubat kararını onadı: İstikamet cezaevi

HÜKMÜ BOZULANLAR

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin de bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna vararak, bu sanıklara yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezalarının bozulmasına hükmetmişti.

Yerel mahkemece, zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki hükümlerin bozulması kararlaştırılmıştı. Daire, ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararlarını onamıştı.

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