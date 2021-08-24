Gündem Yargıtay Başkanı Akarca ve HDPye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepede
POLİTİKA

Yargıtay Başkanı Akarca ve HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Beştepe'de kabul etti.

Haber Merkezi AA
Yargıtay Başkanı Akarca ve HDPye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepede
Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve HDP'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.

Ümit Dündar'ı da kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
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