Yargıtay Başkanı Akarca ve HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve HDP'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.
Ümit Dündar'ı da kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri basına kapalı olarak gerçekleşti.