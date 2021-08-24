Yargıtay Başkanı Akarca ve HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i Beştepe'de kabul etti.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 22:53 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 23:15 AA